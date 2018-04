Anef Magallanes en alerta ante despido de dos funcionarios públicos

La presidenta regional de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, Anef, señaló ayer que permanecían en estado de alerta preparados para tomar acciones de movilización, luego de que durante la noche del lunes se conociera el segundo caso de despido en una repartición pública en Magallanes. La situación ha generado inquietud entre los trabajadores no sólo por lo que ocurre a nivel local, sino también, por las desvinculaciones masivas producidas en los ministerios en Santiago: Salud, Medio Ambiente, de las Culturas y en Bienes Nacionales.

Sandoval indicó que la semana pasada participó en la asamblea nacional de la Anef, ocasión donde se hizo un diagnóstico de lo que estaba sucediendo en el país. “En ese momento aún no se vivían las situaciones que se han producido en los últimos días en el Ministerio de Salud, Medio Ambiente, pero sí ya teníamos antecedentes de lo que estaba ocurriendo en el de las Culturas y Bienes Nacionales y por tanto adoptamos como criterio nacional mantener el estado de alerta y a ese estado de alerta le sumamos el diseño de acciones de movilización y los mecanismos que estamos utilizando para establecer un criterio que básicamente tiene que ver con tomar contacto inmediatamente con la autoridad una vez producida una situación de despido, para solicitarle que la decisión sea reconsiderada, toda vez que éstos tienen que ver como hemos podido constatar durante los últimos días, con funcionarios con contratos a honorarios y bajo la modalidad de contrata con una buena cantidad de tiempo ejerciendo labores técnicas en la administración pública, con buenas calificaciones de desempeño y por lo tanto a nosotros nos parece que ese tipo de despido, que no tiene nada que ver con los cargos de confianza, constituyen medidas de carácter arbitrario”, puntualizó.

La dirigenta agregó que en forma paralela se han desarrollado algunas minutas de trabajo que tienen que ver con las orientaciones técnico judiciales en el caso que las autoridades no reconsideren las situaciones por la vía del diálogo. “En estos casos lo que nos queda es hacer las representaciones pertinentes en tribunales, ya sea por la vía de recursos de protección, tutelas laborales o presentaciones en la Contraloría”, señaló.

La presidenta regional de la Anef indicó que en la región se han reportado a la fecha dos despidos. “Actualmente estamos atendiendo dos situaciones uno en la subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) que afectó a un funcionario a honorarios y anoche (el lunes) se me notificó por parte de la dirigencia regional un segundo caso, esta vez en la secretaría regional ministerial de Gobierno, también a honorarios. Mañana en la Anef (hoy) nos encontraremos con la dirigenta y el trabajador para tomar los antecedentes del caso. De alguna forma ha repercutido en la región los 30 despidos llevados a cabo en el Ministerio de Medio Ambiente, todos ellos funcionarios con buenas calificaciones de desempeño y cumpliendo labores técnicas de larga data. Es aquí cuando surge la advertencia y no lo quiero llamar amenaza, pero sí una indicación de intervenir los equipos regionales de la secretaría regional ministerial de Medio Ambiente donde al día de hoy (ayer) no se ha producido ningún despido y esperamos que efectivamente no se concreten y que el equipo pueda seguir trabajando con el mismo compromiso y rigor con el que lo han hecho durante el último tiempo”, sentenció.