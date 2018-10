Angustiante situación social vive hombre que perdió a su esposa y su casa

Un rostro envejecido por el paso de los años, pelo canoso, un hablar tembloroso y entrecortado y de un lento caminar, así es la primera impresión que uno obtiene de Héctor Angel Galli Soto de 76 años de edad y que por estos días pasa su tiempo deambulando en distintos sectores de la ciudad de Punta Arenas cabizbajo, pensando en los recuerdos de años anteriores donde asegura “haber sido feliz”.

Estos últimos doce meses han sido muy difíciles para este magallánico, ya que en agosto del año pasado perdió todo lo que tenía y amaba luego de que un voraz incendio destruyera su casa que estaba ubicada en calle Uruguay 01351 en la población Las Naciones y, además, acabara con la vida de su esposa (Nancy Mancilla Yáñez) con quien había estado la mayor parte de su vida conviviendo.

Luego de este lamentable hecho, Héctor Galli aseguró no haber recibido ayuda de nadie durante un buen tiempo, ni siquiera de los familiares de su esposa, situación que lo llevó lentamente -según expresó- a estar en un estado depresivo del cual le ha costado mucho reponerse.

“Paso las noches durmiendo en el Hospital Clínico de Magallanes, hay una silla en la cual me recuesto y me duermo ahí toda la noche. Luego de eso me paro y me voy a tomar un café por ahí, tengo una pensión de 110 mil pesos y con eso me puedo alimentar. Llevo así un año”, afirmó.

Mientras sigue relatando detalles de su vida, Héctor Galli se toca con la mano numerosas veces la parte posterior de su cabeza, casi como un tic a la vista de cualquiera, consultado por este comportamiento, Galli comentó: “A mí me pegaron una vez por la noche mientras dormía, lo hicieron con un palo, creo que fueron unos jóvenes y la verdad es que, desde que me pasó esto, no recuerdo muy bien las cosas”.

La salud de Héctor Galli ha ido deteriorándose rápidamente hasta tal punto de haber desarrollado várices en ambas piernas, lo que en la actualidad le dificulta de forma muy significativa el caminar. Esta situación ha generado en este adulto mayor un miedo profundo, de hecho aseguró que la doctora que lo vio esta semana le habría dicho que sus piernas están tan mal que, si no cambia su situación, se las van a cortar.

El único deseo que expresó en la entrevista que se realizó en las dependencias de este medio de comunicación fue: “Quisiera tener mi casa nuevamente, pero nadie me ha ayudado”. Retuvo las lágrimas en sus ojos y apretó los dedos de ambas manos en señal de rabia.

Posible solución

A pesar de todo, Camila Briceño, trabajadora social del Hogar de Cristo, es quien se ha preocupado de la situación en la que vive Héctor Galli. El Magallanes fue hasta el lugar de trabajo de esta profesional para averiguar más detalles de este caso, una vez contactada y enterada de la urgencia por poder hablar con ella, la profesional accedió.

“Don Héctor efectivamente perdió su casa el año pasado y la principal razón por la cual no puede acceder a una nueva vivienda es que él no está bien. Me refiero a que no cumple con los requisitos que sí tendría una persona que es más independiente. Nosotros, como Hogar de Cristo, le hemos proporcionado comida, ropa y ducha, además de una cama, pero él no quiere porque tendría que compartir su espacio con otra persona. Entonces, frente a eso no los podemos obligar”, precisó.

Sobre qué solución de forma inmediata podría existir para Galli, el director de la Hospedería Hogar de Cristo, Juan Carrasco Sánchez, en conjunto con Camila Briceño señalaron que Héctor Galli pertenece al programa “Calle” del Hogar de Cristo. “Lo que podríamos hacer es cambiarlo de programa a uno donde se le obligue a estar en un recinto donde pueda pasar sus días de mejor forma”, aseguraron.

Cabe destacar que luego de que su vivienda fuera arrasada por el fuego y la esposa de éste falleciera, Héctor Galli fue contratado por la municipalidad de Punta Arenas para trabajar como funcionario del Festival Folclórico en la Patagonia, luego de eso se quedó sin trabajo ( se le acabó el contrato) y desapareció de la vista de los medios y de la gente por cerca de un año hasta que, impulsado por la pena y la miseria en la que vive, decidió hablar en El Magallanes.

Mientras tanto, este ex pintor seguirá pasando sus noches en el Hospital Clínico magallánico y deambulando por las calles de Punta Arenas sin un lugar al cual pueda reconocer como un hogar propio.