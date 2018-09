Animales sueltos en las calles, un problema sin solución

La irresponsabilidad de algunos dueños de vacunos y caballares ha sido una constante en el último tiempo. Este jueves, sin ir más lejos, en la Avenida Costanera del Estrecho, a la altura del Liceo Industrial Armando Quezada Acharán, una veintena de vacunos pastaba frente al borde costero, con el riesgo que esto conlleva de provocar un accidente automovilístico. También, muy temprano, según comentó el jefe del Departamento de Operaciones Municipales, Sergio Becerra, se recibieron varios llamados telefónicos denunciando caballares sueltos en Avenida España.

Becerra destacó que la primera responsabilidad con estos animales la tienen sus dueños, por lo mismo hizo un llamado a los agricultores a asumir el cuidado de que el ganado no ande libremente por las zonas pobladas. “Primero se partió con los perros, la municipalidad invirtió fuertemente en el Programa Yo Aperro, después vinieron los famosos vehículos abandonados, donde gracias a un proyecto presentado ante Seguridad Pública obtener los recursos para llevarlos hasta el corral municipal, donde completamos más de 400 chatarras. Y, ahora, tenemos que hacernos cargos de los animales; y así sigue una y otra situación. No es muy grato nuestro trabajo porque nosotros estamos haciendo la pega de una comunidad irresponsable”, reprochó.

Asimismo, indicó que en el sector de Agua Fresca mantenían una partida de 17 caballares los que serán rematados próximamente. “Esto no compensa lo que es alimentar a animales de estas características en un predio. De partida, hay que ir a dejarles agua, ellos están consumiendo alrededor de 10 fardos de pasto por semana. Nosotros tenemos la limitante de que no podemos adquirir más de 3 UTM de pasto, vale decir $143.760, y ya llevamos más de tres meses con los animales allá”, complementó.

Por su parte, el alcalde Claudio Radonich aludió al problema permanente que han tenido con vacas y caballos sueltos en la vía pública, pastando en los parques. “Estos animales tienen todos dueños, hay que recordar que con mucho esfuerzo la municipalidad pudo encontrar cinco vacas y cursar las multas respectivas a los propietarios. Hace varias semanas encontramos un número importante de caballos que con el esfuerzo de Carabineros y funcionarios municipales hoy están a resguardo para ser rematados. Pese a ello durante los últimos días hemos sido testigos lamentablemente de un incremento de caballos y vacas sueltos no sólo en el sector sur, sino que deambulando en las avenidas España y Bulnes”, puntualizó.

El jefe comunal agregó que lamentablemente el municipio no contaba con camiones ni con ramplas para trasladar a los animales de forma fácil sin generar un conflicto mayor y respetando además la dignidad de éstos. “Nosotros vamos a rematar 17 animales en octubre, que para poder hacerlo tenemos que cumplir con todas las formalidades. El llamado a las personas que tienen estos animales es a que sean responsables y así evitar posibles accidentes. En el caso de los caballos, estos no están marcados, pero todo el mundo sabe quienes son los dueños. Inclusive, uno de los equinos que tenemos está chipeado, pero su dueño no lo ha ido a recuperar, así es que también se remata”, sentenció.