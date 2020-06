Anterior concesionaria de cobro de estacionamientos perdió reclamación en la Corte

La empresa Estacionar S.A., anterior concesionaria del servicio de cobro de estacionamientos en la ciudad, perdió ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas su reclamación en contra del municipio y ahora recurre ante la Corte Suprema.

El fallo rechazó el reclamo de ilegalidad que la firma había interpuesto en contra de la Municipalidad de Punta Arenas, representada por el alcalde Claudio Radonich.

El acto administrativo motivo de impugnación tiene fecha 20 de noviembre de 2019 y lleva la firma del alcalde Radonich. En este se rechazó una reducción en el canon mensual que pagaba la empresa Estacionar S.A. al municipio local con ocasión del contrato de concesión, justificado en la imposibilidad de explotar adecuadamente la concesión, debido al estallido social que sacudió al país en los últimos tres meses del año pasado.

Sólo durante octubre de 2019, Estacionar S.A. reportó pérdidas por 25 millones de pesos, las que se extendieron a los meses de noviembre y diciembre. De acuerdo al contrato, el pago mensual a beneficio municipal ascendía a la suma de 36 millones de pesos.

Sometido a estudio los antecedentes aportados por las partes, la Corte señaló que no advierte que la Municipalidad de Punta Arenas al emitir la resolución N°19 de fecha 18 de diciembre de 2019, por medio de la cual se le comunica a la empresa Estacionar S.A. que no es factible acceder a la solicitud de reducción de pago del valor de la concesión por el mes de octubre de 2019, haya actuado con ilegalidad alguna, toda vez que los actos se encuentran conforme no sólo a la ley del contrato de concesión, sino además a las Bases Administrativas que lo sustentan.

Dicha empresa explotó el servicio de cobro de estacionamientos en el perímetro central de la ciudad por espacio de seis años.

Este 15 de junio, el abogado Francisco Zúñiga Urbina, en representación de Estacionar S.A., recurrió de casación en la forma ante la Corte Suprema, procurando de este modo revertir el fallo de la Corte de Punta Arenas.