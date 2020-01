Antisociales rompieron ventanas de al menos 10 salas en Liceo María Auxiliadora

Al menos unas 10 salas de clases y más ventanales de la capilla resultaron dañados en el Liceo María Auxiliadora tras una nueva jornada de disturbios en el centro de Punta Arenas.

Con piedras y refuerzos de cemento, un grupo de manifestantes que pasó anoche por Avenida Colón realizó múltiples destrozos en la fachada de este establecimiento.

“El viernes pasado nos rompieron los vidrios de la capilla y del salón, pero relativamente poco, ahora sí fue desastroso”, comentaba la directora del liceo, sor Fanny Dobronic mientras recorría las salas llenas de vidrios rotos, recogiendo piedras del tamaño de una mano, mientras apoderados y funcionarios levantaban trozos de los ventanales destruidos.

“Fuimos a Carabineros, pero en realidad Carabineros le dice a uno que ellos para detenerlos tienen que pillarlos con las manos en la masa”, comentaba la directora sobre el intento para tomar acciones de parte de la institución educativa.

“Da pena, incertidumbre, pesar, temor… Está claro que no es un movimiento social, no es eso lo que los mueve… Yo soy magallánica, por eso me da muchísima pena esto, yo estudié en este colegio y Punta Arenas no era así”, concluyó Dobronic.