Antonia Torres, coordinadora de Colectiva TransForma: “No hay formas claras de derivación, trato y atención a usuarios transexuales”

– Funcionarios del Servicio de Salud se capacitaron sobre la atención a personas transgénero.

Insistiendo en la importancia de contar con un protocolo de atención en salud para personas transgénero, Antonia Torres García, coordinadora de Colectiva TransForma, llegó desde la Región del Biobío a Punta Arenas para liderar una capacitación destinada a funcionarios de salud en atención a personas transgénero.

La activista reconoció que el registro y atención con el nombre social es una de las principales de las barreras que enfrentan las personas trans, por lo que también abordaron el cumplimiento de la Circular 21 del Ministerio de Salud, que norma procedimientos de atención, hospitalización y trato para personas transgénero. Es por ello, que insistió en la necesidad de generar formas claras de derivación, trato y atención a usuarios transexuales.

“Es importante recalcar que en Chile no hay ningún protocolo de atención en salud para personas trans, entonces no hay formas claras de derivación, trato y atención, por lo que se generan brechas importantes en el acceso y en la atención oportuna. Los requerimientos en Magallanes pasan por la creación de un protocolo de atención, pero a nivel nacional es necesario que se genere un plan de atención. En la actualidad, cada servicio está generando protocolos que no están estandarizados y donde no se han generado estos protocolos se quedan sin atención”, dijo.

Explicó que, si bien existe la Circular 21 del Ministerio de Salud, que data del año 2012 y que norma la atención de personas transgénero, ésta no ha sido difundida entre el personal de salud y, por lo tanto, aún existe un desconocimiento general que obliga a la comunidad a llevar en papel impreso esa normativa a la ventanilla de atención para que les crean que existe y la apliquen. “Termina convirtiéndose en una pelea, de tira y afloja con funcionarios para que validen tu nombre social”, dice la activista.

La Circular 21 plantea que debe ir registrado el nombre legal y luego del nombre social, que es el que debe ser utilizado para todas las atenciones, llamadas, exámenes y las hospitalizaciones, que tiene que estar de acuerdo a la identidad de género de la persona. Eso es para todas las personas que no han hecho el cambio de nombre.

TransForma es un colectivo autoconvocado de personas transexuales. La organización cuenta con tres áreas de trabajo principales: área comunitaria, educación y área institucional. “El llamado fue a que se organicen en comunidades por que eso nos ayuda a armarnos y protegernos territorialmente. Las diferencias territoriales que hacen que sea súper importante que se organicen desde cada territorio”, argumentó la dirigenta.

La capacitación

Daniela Bizama Villa, trabajadora social asesora del Servicio de Salud Magallanes, está a cargo del área de participación ciudadana y género. Comentó que “esta capacitación tiene como objetivo principal sensibilizar a los funcionarios de la red asistencial respecto de la atención de personas trans. Acá lo que se buscó es sensibilizar sobre este tema, porque aún estamos en pañales en este tema. Hay documentos del Ministerio de Salud que han instruido respecto de cómo se debe tratar a una persona, cómo se debe registrar en los sistemas de salud y eso hoy no está ocurriendo. Así surge esta capacitación con el Servicio de Salud de Talcahuano y TransForma, donde se busca sensibilizar y se busca generar un protocolo de atención”, precisó.

Mireya Fernández, asesora de Satisfacción Usuaria del Servicio de Salud de Talcahuano, comentó que este trabajo fue propuesto en una mesa de trabajo de la cual participa la Colectiva TransForma donde se van organizando y programando las horas de los especialistas, y donde se elaboró el primer protocolo de atención y derivación. “Desarrollamos este protocolo porque lo primero que necesitábamos hacer era difundir la Circular 21, que aún es muy desconocida por los funcionarios y es un instructivo que debemos cumplir”, agregó.