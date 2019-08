¡Apareció un donante!: deportista recibió anhelado trasplante de riñón

Durante ocho años la deportista magallánica Graciela Andrade Pacheco, de 26 años, vivió gracias a sesiones de hemodiálisis, pasó conectada tres veces por semana a una máquina en el Hospital Clínico luego de sufrir una insuficiencia renal terminal. Fue así que ingresó a la lista nacional de espera para un trasplante, donde estuvo por siete años hasta que el 17 de mayo pasado fue trasplantada de riñón en el Hospital Base de Valdivia, gracias a que apareció un donante.

Reconoce que es un proceso difícil, en lo físico y en lo psicológico. Al verla tan activa, uno olvida que fue sometida a un trasplante reciente y que aún tiene riesgos post operatorios. Para ella este proceso no fue fácil y por eso está agradecida de su hermana Macarena y de su pareja Mauricio Przygodda, quienes vivieron con ella la compleja etapa.

“Salir de la diálisis es impagable, todo lo que se sufre vale el poder salir de la máquina”, admite, junto con lo cual formuló un llamado a ser donante, asegurando que no hay nada más lindo que cuando una persona muere pueda dejar vida a otros.

La joven reconoce que fue una tremenda sorpresa que apareciera un donante, al recordar que su hermana Macarena (21) le regalaría un riñón, para lo cual las dos habían viajado a Valdivia para el último examen de compatibilidad. Después de esto les habían dado fecha para realizar el trasplante el 9 de julio.

La gran noticia

“Me llamaron el 17 de mayo y me dicen que tengo que ir de inmediato al hospital. Yo le respondí que mi diálisis era más tarde, entonces me dicen que tenía que ir ahora. Pensé que mis exámenes estaban malos, pero en el taxi me llamó la enfermera de trasplante y me asegura que hay un donante. Me alcancé a dializar por dos horas y nos fuimos en un avión privado directo a Valdivia”.

El camino hasta ahora no ha sido fácil y aún queda por hacer. Esta semana tiene control en el Hospital Clínico y en el Hospital Base de Valdivia. “Ahora tengo tiempo para hacer más cosas, y tengo más clases, porque antes de viajar me contrató el Instituto Nacional del Deporte para hacer talleres gratuitos de karate”.

La diálisis fue un proceso largo y agotador, con el desgaste propio que implica, conectarse tres días a la semana a una máquina por años. Por eso para Graciela la única alternativa era un trasplante de riñón que le permitiera cumplir sus sueños y dedicarse a su gran pasión, el karate. Todavía debe cuidarse, pero con más fuerza ha retomado su gran pasión por el karate y hoy le dedica más horas. También retomará sus estudios y las pruebas atrasadas, pero con las certeza de que si bien aún le queda un camino por recorrer, puede hacerlo.

La joven es cinturón negro y antes de enfermarse asistió a un mundial en Japón y resultó tercera en su categoría.