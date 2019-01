Apoderados esperan mejoras con nueva ley Admisión Justa

Apoderados, directores, sostenedores y docentes de Punta Arenas participaron de un conversatorio junto al seremi de Educación de Magallanes, Nelson Cárcamo, para hablar sobre las dificultades que les ha traído el sistema de admisión escolar, y, además, para ver la reforma que impulsa este gobierno y que espera mejorar este proceso.

Miriam Berategua es una de las apoderadas que salió perjudicada por el actual sistema de admisión. “Postulé a mi hijo a través del sistema y, en la primera etapa, quedó en lista de espera. Después volví a postularlo en el proceso complementario y ocurrió exactamente lo mismo. Esto, a mi hijo, le trajo muchas complicaciones, ya que él quería asistir a una escuela en particular y por los cupos que había no podía. ¿Debo llevar a mi hijo a un colegio al que no quiere ir?”, preguntó.

Luis Tejos es otro de los apoderados que se vio afectado por los resultados. “Antes me sentía más satisfecho porque era yo quien podía elegir el colegio para mi hija y ahora no, porque me limitan a elegir una opción a través de una ‘tómbola’”.

Claudia González postuló a su hija a cuatro colegios, de los cuales sólo obtuvo como resultado lista de espera para los cuatro establecimientos. “Siento que deberíamos volver al sistema antiguo donde nuestros hijos iban al colegio a dar una prueba. Antes se medían más las capacidades de ellos. Este sistema perjudica a los estudiantes y a la familia completa. Yo quiero elegir a qué colegio llevaré a mi hija”, reforzó.

Algunos de los cambios que se espera serían: agregar un quinto criterio de prioridad, el cual busca que se reserve el 30% de la matrícula para que los colegios que lo soliciten puedan admitir en base a criterios objetivos relacionados a su proyecto educativo. Otro punto es que a partir de séptimo básico las escuelas de alta exigencia académica puedan admitir en base al mérito académico hasta el 100% de su matricula del cual un 30% deberán ser estudiantes vulnerables.

Los hermanos en la actual ley tienen prioridad para ingresar al establecimiento, el cambio en la Ley Admisión Justa se mantiene la prioridad pero además se incluye el criterio de que aquellos niños que vivan en el mismo hogar puedan quedar en el mismo establecimiento.

Por último, uno de los cambios que se espera ayude en este proceso de admisión es que se amplíe el actual 15% de la matricula a aquellos alumnos vulnerables pero ahora se buscaría incrementar la cifra para aquellos buenos establecimientos que en sus proyectos educativos tengan la opción preferente por educar a los más vulnerables.