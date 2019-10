Apoderados no envían a sus hijos a clases por la ausencia de los profesores

El gremio docente sumó este último día hábil de la semana a su movilización. Mientras, la secretaría regional ministerial de Educación sigue manteniendo el aviso de clases regulares para todos los colegios de la región. “Lamentablemente no cumplieron”, planteó en conferencia de prensa la seremi de la cartera Beatriz Sánchez.

Lo anterior, toda vez que el gremio docente había manifestado que no volvería a las aulas hasta que salieran los efectivos militares de las inmediaciones de los recintos educacionales, no cumpliendo con la condición por ellos mismos impuesta.

La seremi agradeció a los profesores que han mantenido su presencia en escuelas y liceos. Sánchez confirmó que como ocurrió con el Simce de 2º medio, se canceló el de 4º básico. Corroboró también que a los alumnos se les puede “cerrar el año”, con las notas que llevan hasta ahora, aunque recalca que ese no es el escenario ideal.

Seguridad escolar

Desde la Corporación Municipal de Punta Arenas consignaron que hubo una asistencia del 65% de los docentes, 99% de los asistentes de la educación y de más de 2 mil alumnos en los recintos municipales. “Emplazo a los profesores a apoyar la educación pública, este es el momento de mostrar apoyo a nuestras familias y no generar más desigualdades”, expresó el jefe del Area Educación de la Cormupa.

Marlene Vargas tiene a su hija Belén Díaz en 4º básico en el Liceo Juan Bautista Contardi. Dice que los primeros días de movilizaciones no la envió por temor al clima de violencia que se estaba viviendo en algunos sectores de la ciudad. Planteó que hoy no saca nada con enviar a la niña al colegio si no les están haciendo clases.

Algo similar sucede con Ana Ovando, mamá de Nicole Oyarzún que cursa 6º básico en la Escuela Argentina. Prefiere que se quede en casa con ella, ya que ante la ausencia de los profesores, piensa que cuenta con mayor seguridad en su hogar. Además, en su curso sólo están asistiendo dos o tres compañeros.

Si bien Julia Alvarado, apoderada de 7º básico de la Escuela Portugal, no culpabiliza a los docentes por esta situación, tampoco está enviando a su pupila a clases. Porque tanto los docentes como gran parte de los asistentes están en paro y porque las otras personas que se encuentran en el recinto no pueden suplir la función del profesor en el aula. Y en estas condiciones no les van a entregar contenidos nuevos, a lo más van a repasar la materia ya pasada, comentó.