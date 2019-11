Apoyo técnico permitirá a mujer con complejo diagnóstico volver a comunicarse: “Es una ayuda imprescindible ya que no puedo hablar”

“Me comunico a través de mis ojos, parpadeo en un teclado lo que quiero expresar, un parpadeo por cada letra, y luego parpadeo una tecla que dice hablar y el equipo lo transmite”. Así explica Mirtha Bahamonde Velásquez (65) el funcionamiento de un dispositivo con tecnología de seguimiento ocular, que recibió a través de la Ley Ricarte Soto por la prestación “Ayudas técnicas para personas con esclerosis lateral amiotrófica moderada a severa”. Ella es la primera en recibir este dispositivo de alto costo ($1.715.890) en la región, luego de que esta prestación fuera incorporada en julio recién pasado.

El doctor Ramiro Fernández, neurólogo del Hospital Clínico, dijo que la esclerosis lateral amiotrófica es un desorden neurodegenerativo y sin una cura conocida que causa debilidad y parálisis de manera progresiva. El tratamiento consiste en terapias de rehabilitación, que permitan retrasar la enfermedad lo más posible. En dicho centro asistencial se diagnostican alrededor de tres casos en el año.

Mirtha recuerda que se lo detectaron en junio de 2016. “Yo trabajaba en el Servicio de Salud y comencé a notar que se me enredaba la lengua y no podía hablar. Posterior a ello, me atoraba muy seguido, ya después no podía comer, bajé 14 kilos en dos meses tuve que empezar alimentarme con papilla”.

Por lo mismo resulta valiosa esta ayuda técnica para quienes presentan este diagnóstico, pues tiene por objeto contribuir al desempeño de actividades de la vida diaria y su principal finalidad es mantener y mejorar la independencia y el funcionamiento de las personas y, por tanto, promover su bienestar. Junto con la entrega, se realizó una jornada de capacitación por parte del proveedor a la usuaria, quien en esta ocasión aprendió junto a su familia a utilizar la tecnología de seguimiento ocular, lo que le permitirá en adelante, comunicarse de mejor manera con su entorno.

“Fue muy importante para mí porque no me imaginé que la Ley Ricarte Soto funcionara tan rápido. Tengo una emoción muy grande y la capacitación muy explícita, me siento bendecida de ser la primera persona que lo recibe. Estoy feliz y muy agradecida de todos, me siento bendecida, el apoyo de mi familia ha sido fundamental y no puedo dejar de mencionar al Centro de Rehabilitación del Club de Leones Cruz del Sur que gracias a sus profesionales me he podido mantener en pie y con mucha entereza”, escribió.