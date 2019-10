Aprendieron un oficio en la cárcel para reinsertarse en la sociedad

El Centro de Educación y Trabajo (Cet) semiabierto del Complejo Penitenciario de la ciudad es una posibilidad real que tienen los internos para poder reinsertarse en la sociedad, tras cumplir con una serie de requisitos como lo es “hacer conducta” y tener un buen comportamiento, un lugar que actualmente es utilizado por 24 reclusos que desempeñan labores de banquetería, panadería, mueblería, mecánica automotriz, detalladas obras siderúrgicas y metálicas e, incluso, repostería.

Bien lo sabe Bruno Barrientos Barría, quien fue condenado por un grave delito y lleva diez años preso, pero hace nueve meses se le otorgó la oportunidad de acceder a esta modalidad de cumplimiento, y ahora es un experto haciendo empanadas, kuchen, brazo de reina, entre otros platillos y postres que ha podido aprender desde adentro y que le ha abierto muchas puertas para lo que queda de su futuro fuera del penal.

“Para mí, en lo personal, ha sido bueno, porque he aprendido varias cosas y todo lo que hago y cocino le gusta a la gente, y eso me satisface. Con los conocimientos que adquirí y todo lo que me han enseñado en los años en que he estado acá, en cualquier cocina me paro y hago bien las cosas. Incluso tengo mis ahorritos y hasta podría emprender solo. Todo se puede dar en el camino y por lo menos tengo las herramientas que necesitaba”, expresó.

A su vez, agradeció las gestiones que ha efectuado Gendarmería, institución que tanto en Magallanes como en el resto del país ha puesto sus esfuerzos para otorgar las herramientas necesarias con el fin de que aquellas personas que han infringido la ley y tengan la voluntad de enderezar su camino, puedan hacerlo desde el interior de la cárcel.

“No tengo nada que quejarme de Gendarmería porque bastante que me ayudaron con las oportunidades que me dieron, las que supe aprovechar bien. Acá hay otro sistema, más personalizado, el trato es mucho mejor. Acá hay que aprovechar las oportunidades, tomar lo bueno que nos dan y si tienen que pagar una condena tienen que sacar lo mejor de uno”, aseguró.

Otro caso emblemático es aquel del ex bombero Rubén Oyarzún Castro, quien en 2017 fue sentenciado por incendiar dos vehículos. A la fecha está en la mitad de su condena pero logró cumplir con los requerimientos necesarios para estar en los talleres del Cet, desde donde ha aprendido el oficio de la mantención mecánica de automóviles, área que anteriormente desconocía.

“Es algo nuevo para mí, porque en lo que me desempeñaba era un rubro totalmente diferente, pero ha sido algo bonito, novedoso y entretenido. Cuando yo salí de la parte penal nunca tuve problemas con nadie, pero sí agradezco que Gendarmería me dio la oportunidad de aprender algo que no conocía, porque las herramientas están”, relató.

En este punto, el coronel Luis Muñoz, director regional de la institución intrapenitenciaria, puntualizó que “toda persona tiene la posibilidad de rehabilitarse. En los procesos por los cuales llegan ellos acá tienen que pasar por planes y programas que les da Gendarmería, pasan por un proceso de selección para que ellos puedan llegar al Cet semiabierto, donde hay un régimen distinto, donde los internos tienen la oportunidad de trabajar, se le entregan herramientas para que ellos se puedan reinsertar en la sociedad. Y así los productos que elaboran pueden tener alguna posibilidad de venta en el mercado”.