Aprobación de tronaduras de Mina Invierno en isla Riesco es inminente

– Fuentes de La Moneda indican que decisión se comunicará la semana próxima. En tanto, desde la empresa, el sindicato PSM1 y Alerta Isla Riesco señalaron no tener antecedentes al respecto, por lo que optaron por mantener una postura cauta.

Si bien en ocasiones constituye un riesgo ‘importante’ el acudir a fuentes ‘en off’ para obtener una información que la autoridad pertinente declina entregar de forma oficial, el hermetismo y demora por parte de la dirección ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (Sea) en torno a informar si se aprobará o no el proyecto de ‘tronaduras’ de Mina Invierno, llevó a Pulso Económico a escalar la inquietud por otras vías.

Es así como ayer trascendió desde fuentes de La Moneda que el proyecto será aprobado, información que se estima será comunicada en el transcurso de la próxima semana, instancia que en definitiva permitirá a la empresa utilizar el mencionado sistema como método complementario para la extracción de material estéril en sus faenas extractivas de carbón.

De esta forma, quedarían atrás las dos prórrogas que en su momento alertaron a los trabajadores de la empresa. La primera, cuando se postergó la respuesta desde el nivel central hasta fines de agosto y la segunda, cuando el episodio de contaminación que enfrentó Quinteros, llevó a un nuevo aplazamiento, intertanto en que las autoridades de Magallanes recalcaron que no podrían esgrimir opinión alguna, por encontrarse inhabilitados hasta que exista un pronunciamiento oficial desde el Sea

Empresa es cauta

Ahora bien, pese a que lo señalado de forma extraoficial se ampara bajo fuentes confiables, el gerente regional de Mina Invierno, Guillermo Hernández, se mostró cauto, dado que en el portal del Sea no figura todavía una respuesta a la reclamación presentada por la empresa minera. “Todavía no ha sido publicada la resolución por parte del director nacional, por lo que preferimos no aventurar una opinión, hasta que tengamos una respuesta oficial”.

Por su parte, el presidente del sindicato PSM1, Jorge Espinoza Vásquez, indicó que en el gremio se desconoce si existe tal resolución, pero que hay confianza en que este gobierno respete la institucionalidad de sus servicios. “Sostuvimos varias reuniones con las subsecretarías del Trabajo y Minería y además conversamos de la ministra del Medio Ambiente con quien hablamos en compañía de la alcaldesa de Río Verde -Tatiana Vásquez- para dar fe de que en la comuna nuestra empresa se preocupa de cuidar el entorno. En esa oportunidad le expresamos también a Carolina Schmidt, nuestra urgencia porque se dé respuesta rápida, ya que días antes el gerente general de Mina Invierno -Sebastián Gil-, nos indicó que en dos meses más, producto del retraso de la aprobación del proyecto, comenzaría la desvinculación masiva de trabajadores, así que la resolución no puede pasar de septiembre. Lo lamentable de todo esto, es que hayamos tenido que viajar hasta la capital para que nos tomen en cuenta, porque acá la manera en que el gobierno regional ha llevado el tema, ha sido nefasta”.

Asimismo, Espinoza Vásquez deslizó una crítica hacia la senadora Carolina Goic, por la mirada que la parlamentaria tiene en torno al proyecto de tronaduras. “El jueves en una declaración a Radio Polar, comentó que ‘debe mantenerse el rechazo’ -a la iniciativa-, siendo que el aspecto técnico del proyecto fue el mismo las dos veces que se votó regionalmente y el cambio se dio sólo por un componente político. Entonces, que un parlamentario regional no nos esté apoyando y ni siquiera dé una respuesta a qué pasaría entonces con los 1.200 puestos de trabajo que se perderían, es grave”.

Finalmente, desde Alerta Isla Riesco se indicó a este medio que se referirán al tema una vez que se oficialice la respuesta desde la dirección nacional del Sea.