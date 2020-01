Aprobación en el Senado de proyecto de ley “antisaqueos” generó opiniones divididas

En una estrechísima votación, el Senado despachó el proyecto que modifica el Código Penal para tipificar acciones que atenten contra la libertad de circulación en la vía pública, a través de medios violentos e intimidatorios y que fija penas para el saqueo en casos de calamidad y alteración del orden público.

La iniciativa, conocida coloquialmente como “ley antisaqueos”, quedó en condiciones de cumplir su tercer trámite en la Cámara de Diputados, la que deberá pronunciarse respecto de los cambios que le introdujeron las comisiones de Seguridad Pública y de Constitución, y que fueron ratificadas luego por la Sala en votaciones divididas.

Mirado bajo este prisma, la comunidad magallánica se pronunció sobre este tema de forma dividida. Por ejemplo, Sergio Gómez dijo “está bien, pero debería ser para ambas partes, si ellos también roban, así que deberían ser castigados también”. Luis Contreras, ante los dichos de su compañero, alzó la voz y corrigió: “El saqueo es otra cosa, así que creo que está bien que se sancione el delito en las marchas”.

Carlos Peña, por otro lado, agregó que “no creo que esto criminalice el movimiento, porque hay que saber separar las cosas. Pedir una cosa por derechos sociales está bien, pero no se puede amparar en eso para cometer delitos”.

Valeska Oyarzo fue clara en decir que “hay grupos y grupos. Por ejemplo, yo me he manifestado pacíficamente, pero cuando comienzan a romper las cosas siento que retrocedemos, porque todos los rayados y las cosas rotas afean la ciudad y no marchamos, creo yo, por buen camino”.

Angelo Morales fue más crítico por la votación parlamentaria y concluyó que “va a limitar mucho a las manifestaciones, porque claramente ese es el fin de esto, más allá de limitar los saqueos de los delincuentes, lo que está buscando el gobierno es tratar de frenar el hecho de que la gente salga a las calles a manifestarse”. Morales concluyó que este proyecto de ley “es una manera escondida de poder disminuir las manifestaciones, criminalizando la movilización. Está bien sancionar a los delincuentes, pero meterán a todos en el mismo saco”.