Aprobada nueva ordenanza para extracción de áridos

Habrá cobro diferenciado y empresas tendrán un plazo prudente para adecuarse a la normativa.

El Concejo Municipal aprobó ayer la nueva ordenanza para la extracción de áridos en la comuna de Punta Arenas, zanjando de esta forma una discusión que había impedido lograr un acuerdo la semana pasada. El único voto en contra correspondió al concejal Alejandro Soler, mientras el edil Arturo Díaz no participó de la sesión.

La normativa busca ordenar la actividad tanto en los sitios a explotar, como en lo que se refiere al respeto de las normas medioambientales y a las exigencias que deben cumplir trabajadores y empresas que son parte del rubro. Uno de los aspectos a destacar es que las nuevas disposiciones obligarán a todas las empresas (grandes y pequeñas) a contratar un servicio para modificar sus planes de manejo y poder adaptarse así a las nuevas obligaciones.

Hace una semana los mismos concejales habían rechazado la aprobación luego de la incorporación de dos artículos “de última hora” y, algunos, como el caso de Alejandro Soler, por considerar que muchos trabajadores verán dificultada su reinserción a la actividad por las exigencias de esta nueva ordenanza.

La nueva normativa establece un pago diferenciado en lo que respecta a los permisos de explotación (de acuerdo con el tamaño de la empresa) y dispone de 12 meses para que empresas y trabajadores puedan normalizar su situación.

Trabajadores

Sin embargo, uno de los puntos más sensibles tiene que ver con la actual falta de permisos, situación que en agosto pasado llevó a una manifestación con toma de ruta. Posteriormente, y tras un acuerdo fallido, los trabajadores recurrieron a la justicia a través de un recurso de protección, ingresado sólo días después de una acción similar por parte de vecinos que se oponen a la explotación de canteras en sitios aledaños a sus viviendas.

Actualmente son cerca de 400 las personas que no han podido trabajar en este rubro desde hace más de seis meses. En este sentido, en el municipio se señaló que pese a la buena disposición que siempre hubo la realidad posterior indicó que la mayoría de las empresas no contaban con patentes para la explotación de canteras y pozos lastreros. “Si las empresas hubieran tenido sus actividades en orden, con sus patentes vigentes, hubieran podido seguir trabajando. Algunas tenían la autorización para vender pero no para explotar, que son cosas distintas considerando que esta es una actividad industrial”, explicó el alcalde Claudio Radonich.

La nueva ordenanza entregará en vigencia en las próxima horas, tras su publicación oficial.