Aprueban modificación presupuestaria por $250 millones para pagar sueldos de los profesores

Después de un amplio debate en la sesión extraordinaria del Concejo Municipal realizada este lunes, finalmente se aprobó por mayoría, (voto en contra del concejal Germán Flores) la modificación presupuestaria por $250 millones para gastos operacionales (pago de sueldo líquido de los profesores) de la Corporación Municipal de Punta Arenas (Cormupa).

El concejal Mauricio Bahamonde, hizo un llamado a los representantes de la Cormupa a tener claro que los $1.300 millones del Padem (Presupuesto Anual de Educación Municipal) es un presupuesto finito y que a marzo de 2018 se acercan rápidamente a su fase final. “En septiembre del año pasado le dijimos a los profesores que no teníamos plata para pagarles su sueldo y eso generó una complicación gigante en el ánimo y la emotividad de los trabajadores que pasaron casi 20 días sin saber si a fin de mes iban a ser capaces o no de pagar sus cuentas. A mí me parecería una falta de respeto tremenda volverlos a colocar en esta coyuntura. Comparto con el colega Flores (Germán) que la situación de las corporaciones municipales es insostenible, pero tengo que colaborar con el voto para aprobar los recursos que tienen que ir al sueldo de cada uno de los trabajadores. No me parece justo que ellos ingresen hoy día a un gallito político, en el cual ellos no tienen ninguna responsabilidad”, precisó.

Por su parte, el concejal Arturo Díaz señaló que si bien iba a aprobar que se realizara esta modificación presupuestaria él no avalaba lo que ocurrió con el concurso de directores. “Hagamos las cosas bien a partir de ahora, ojalá que estos interinatos se extiendan sólo por seis meses. La falta de gestión que ha habido por parte de la administración central (Cormupa), de comunicación con los concejales es algo que tenemos que arreglar de alguna manera. Como alguien decía por ahí para aprobar recursos sí nos contactan, pero cuando hay que tomar otro tipo de decisiones no se nos considera”, expresó.

Subvención especial

El concejal Germán Flores planteó que la educación municipalizada estaba quebrada y que así como ponía en la palestra el problema, también quería plantear una posible solución con una matrícula diferenciada para Magallanes como zona extrema. “De esta manera podríamos aumentar nuestros ingresos en más de $2 mil millones. Tenemos leyes de excepción, Ley Navarino, Zona Franca, Fondema, etc. Le pido señor alcalde que ojalá pudiera sostener una reunión con los cinco parlamentarios de la región y en conjunto plantearle al ministro de Educación (Gerardo Varela) esta posibilidad”, precisó.

Gastos operacionales

En tanto, el secretario general de la Corporación Municipal, Segundo Alvarez, agradeció el gesto de los concejales. “Que bueno que hayan entendido lo que queríamos hacer, porque en definitiva yo ya había manifestado que el gas lo habían cortado antes que comenzáramos con las clases y a través de una gestión personal yo me comprometí a pagarlo en una fecha determinada y eso se estaba demorando porque no salían las platas de acá. Cuando nosotros hablamos de gastos operacionales esto incluye muchas cosas, es un ítem grande. Teníamos un embargo de $800 millones logramos parar $400. Los sueldos están salvaguardados, pero todos los meses tenemos problemas”, sentenció.

Dirigente nacional

El primer vicepresidente nacional del Colegio de Profesores, Guido Reyes, de visita en la zona, se refirió a la situación por la que atraviesa la Corporación Municipal de Punta Arenas donde se les adeuda a los profesores las cotizaciones de salud y AFP, enfatizando que ésta nos es muy distinta a la de otros municipios en Chile. “Esta es una crisis que se está dando en varios municipios, tenemos a San Fernando, La Serena, Valparaíso, Punta Arenas y Tierra Amarilla en la Tercera Región. La única solución posible al problema es la intervención del Ministerio de Educación, ya sea a través del Faep (Fondo de Apoyo a la Educación Pública) o del proceso de transición de la nueva educación pública (desmunicipalización). Los únicos que están ganando hoy día con esto son las agencias de cobranza de las AFP, ya que ellos tienen la responsabilidad de pasados tres meses de resolver y exigir bajo apercibimiento el pago de las cotizaciones, pero no lo hacen por qué, porque mes a mes están recibiendo la cancelación de intereses, por las moras”, subrayó.