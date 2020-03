Apruebo y Rechazo, las opciones constitucionales explicadas por expertos

Más lenta que las campañas electorales habituales ha sido el inicio de la propaganda política de cara al plebiscito que se realizará el próximo 26 de abril, el cual enfrentará las dos posturas que pretenden aprobar o rechazar la redacción de una nueva Carta Fundamental de derechos civiles desde cero.

La posibilidad de redactar una nueva Carta Magna y dejar atrás, definitivamente, la elaborada durante el régimen militar -incluida la última gran enmienda consagrada durante el gobierno de Ricardo Lagos- se plasmó en el Acuerdo por la Paz Social y una Nueva Constitución.

Ante esto, El Magallanes se contactó con los abogados Fernando Atria y Claudio Morán, que, bajo sus competencias profesionales, entregan su visión y el porqué, según ellos, la gente debería votar “Apruebo” o “Rechazo” en el plebiscito constituyente.

Fernando Atria: “Una nueva Constitución no va a solucionar los problemas inmediatamente, pero va a crear una política que va a poder enfrentar eficazmente los problemas sociales”

El líder del recientemente creado partido político Fuerza Común aclaró que el proceso constituyente y, en definitiva, una nueva Constitución “no es sólo un nuevo texto constitucional, porque es una nueva política para el país”.

– ¿Por qué ocurrió que se iniciara este proceso, más allá del estallido social?

– “Lo que hemos visto en un periodo de, al menos 15 años, es un proceso cada vez más acelerado de deslegitimación institucional, esto es obvio de ver con el Congreso, los parlamentarios, partidos y eso se relaciona con cómo la Constitución vigente constituye lo político. Es una consecuencia de la Constitución tramposa.

Este proceso debería, y espero, que nos lleve a una nueva Carta Magna, que no sea tramposa”.

– El rechazo alude a que una nueva Constitución no solucionaría los problemas de la gente. ¿Es eso verdad?

– “Es una caricatura que ellos hacen, porque alegan que los que estamos por una nueva Constitución lo hacemos diciendo que esta nueva Carta Fundamental va a solucionar automáticamente los problemas de salud, pensiones, etc. Eso no se lo he escuchado a nadie del Apruebo. Esta nueva Constitución no va a solucionar los problemas inmediatamente, pero va a crear una política que, a diferencia de la que conocemos, va a poder enfrentar eficazmente esos problemas.

“Hace mucho tiempo venimos discutiendo sobre la necesidad de que la educación sea un derecho social y no una mercancía y es porque conocemos una política que no es capaz de enfrentar con eficacia los problemas fundamentales, porque para eso requiere una transformación del modelo neoliberal y esta política actual no la puede transformar.

La nueva Constitución no es la solución mágica, pero sí es una condición necesaria para que podamos discutir y solucionar estos problemas”.

– ¿Qué opina sobre la participación ciudadana en este proceso?

– “El éxito del proceso constituyente depende de cosas que aún no pasan, como el nivel de participación en el plebiscito del 26 de abril, porque con una alta participación ciudadana se legitimará aún más si es que participa sólo el 40%, por ejemplo, en este proceso”.

Claudio Morán: “Esto no es un estallido social, es una revolución política que fue planificada hace muchos años atrás, es muy parecida a la revolución francesa”

El abogado Claudio Morán explicó de forma tajante que en este proceso constituyente “hay varios factores. Primero, a mi juicio, es ilegítimo en su origen, porque se sustenta en una extorsión al país basado en la violencia, el miedo y la ignorancia colectiva, amenizada con una deslealtad del gobierno. En segundo lugar, es también ilegítimo en el fondo, porque la pomada que se quiere vender no dice relación con la realidad que se trata de imponer por los sectores que quieren reemplazar la Constitución, para sentar las bases de un nuevo estado socialista. Es decir, la historia comienza con ellos, como siempre lo han sostenido los marxistas. Y tercero, este proceso debe terminar con el rechazo, y creo que va a ganar, porque si no se iniciará una época oscura tanto en lo jurídico como en lo económico”.

– Si no gana el “Rechazo”, ¿qué ocurrirá después de aprobar una nueva Constitución?

– “Como tienen un año plazo para hacer la Constitución, ese proceso no va a terminar ahí, porque ésta va a tener un corte de un Estado socialista. Se va a iniciar una anarquía jurídica muy grande, porque si lo que se quiere es imponer ideas socialistas y terminar con el Estado neoliberal, va a ser necesario redactar nuevos códigos de comercio y una legislación completa para hacer posible una anarquía jurídica. Esto no tiene límites y va a desangrar al país. Esto es igual que una empresa, si el país no crece, seremos mucho más pobres y así la gente es mucho más fácil de controlar”.

– En definitiva, ¿cómo se solucionan las demandas sociales entonces?

– “Se solucionan con proyectos serios que no se improvisan por manifestaciones violentas. El Estado necesita captar crecimiento económico para solucionar los problemas, es como una casa, si una familia gasta más que sus ingresos, va directo al fracaso. En definitiva, los problemas se solucionan con crecimiento económico y proyectos adecuados.

Yo veo las demandas sociales como una revolución política”.

¿Usted cree que esto fue una revolución política y no social?

– “Así es, esto no es un estallido social, es una revolución política que fue planificada hace muchos años atrás, es muy parecida a la revolución francesa. Es un proceso revolucionario de corte socialista con la ceguera de los de derecha. Los comunistas tratan de imponer a la fuerza sus ideales”.