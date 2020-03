Apuntes y notas sobre dos grandes aviadoras magallánicas

Siempre hubo presencia femenina en la aviación mundial, nacional y regional

Por Víctor Hernández

Una de las preguntas que siempre nos toca responder guarda relación con la presencia y actuación de la mujer en el ámbito de la aviación. ¿Desde cuándo hay presencia femenina en el mundo aéreo? ¿Quiénes fueron las primeras mujeres pilotos en el mundo? ¿Durante qué gobierno se permitió en Chile pilotear aviones a las mujeres? Son sólo algunas de las interrogantes que con toda justicia se preguntan tanto hombres como mujeres. A nuestro modesto entender, en el transcurso de la primera mitad del siglo XX, centuria que marca el inicio y despegue de la actividad aérea en el mundo, se produjeron los primeros vuelos realizados por mujeres, tanto en Chile como en distintas partes del orbe con inusitado éxito, ante el asombro y sorpresa no sólo de hombres, sino también de muchas mujeres que consideraban que el arte de pilotear aviones “era propio de la naturaleza masculina”. En síntesis, siempre hubo presencia femenina en la aviación mundial, nacional y regional; tal vez, ello se manifiesta con mayor nitidez en el plano de la aviación civil y comercial. La inserción de la mujer en el tópico militar ha sido gradual y producto de la superación de diversas etapas históricas. En nuestro país, sobre poniéndose a todo tipo de dificultades y contratiempos, prejuicios sociales y culturales, las mujeres integran cada vez en mayor número, los variados planteles repartidos en las distintas Brigadas y Grupos que conforman el recurso humano que dispone hoy en día la Fuerza Aérea de Chile.

Podemos señalar que algunas mujeres conjugaron desde tiempos muy remotos, su deseo personal de pilotear aviones con sus ansias naturales de obtener libertad e independencia del poder masculino. En nuestra patria, la fundación en Santiago, a instancias del comandante Arturo Merino Benítez del Club Aéreo de Chile, el 5 de mayo de 1928, supuso una oportunidad única para que cientos de aficionados y entusiastas pudieran aprender a volar aviones. En aquella sesión constitutiva, se estableció una moción que estipuló considerar como socio activo a quien poseía el título de piloto aviador, lo que implicaba inscribirse en los cursos regulares de instrucción, que periódicamente ofrecía el Club. En el transcurso de los meses siguientes, dicha institución eligió a su primer directorio definitivo y obtuvo su personalidad jurídica, lo que permitió elaborar un programa de actividades aéreas. Para 1929 se formalizaron tres medidas de singular trascendencia: la puesta en circulación de la revista de difusión de actividades aeronáuticas “Chile Aéreo”; el traspaso al Club de siete aviones “Cirrus Moth”; y la autorización para inscribir como socios a ciudadanos extranjeros. En tanto, el 11 de mayo de ese año los instructores capitanes Rafael Sáenz y luego Carlos Montecino, junto a los tenientes Gregorio Bisquertt y Humberto Díaz, inauguraron con nueve alumnos, el primer curso de vuelo para civiles, de los cuales seis de ellos obtuvieron su brevet de piloto: Raúl Besa, Jorge Fernández, Oscar Palacios, Oscar Rivas, Jorge Rodríguez y Graciela Cooper, transformada de esta manera, en la primera aviadora chilena y que por sus méritos fue distinguida además, con una beca de instrucción.

En provincia, el Club Aéreo de Temuco había comenzado sus actividades con los instructores el capitán de bandada Horacio Olivares y el teniente 1º Guillermo Rodríguez, con un curso para quince alumnos, titulándose como pilotos Werner Rickli y Viola Blackburn, que se convirtió así en la segunda aviadora chilena. Según los apuntes de Edgardo Villalobos descritos en el tomo segundo de “Historia de la Fuerza Aérea de Chile”, página 540 se lee: “A diferencia de Graciela Cooper, que voló por poco tiempo, Viola Blackburn tuvo actividades de vuelo por muchos años, llegando a ser una experta y conocida piloto en Chile. Se casó posteriormente con un ciudadano inglés y se radicó en Gran Bretaña, donde falleció en 1969”.

La personalidad singular de Margot Duhalde Sotomayor

Es tal vez la aviadora chilena más famosa y con un potente vínculo profesional y humano con Magallanes. Nació en Río Bueno el 12 de diciembre de 1920 y falleció en Santiago el 5 de febrero de 2018. Antes de los dieciocho años se había convertido en piloto aéreo cumpliendo el anhelo que acarició desde niña. En una entrevista brindada a Palmira Oyanguren con motivo de ser galardonada por la Fuerza Aérea de Chile (Fach) en 2002 en el “Día Internacional de la Mujer” confesó: “Los aviones que hacían el correo para la Línea Aérea Nacional volaban justo por encima de nuestras tierras. Comencé a obsesionarme por aquellas pequeñas sombras que pasaban sobre mí y que dejaban en mis oídos, como un eco, el singular ronroneo de sus pequeños motores. (…) Finalmente, un avión cayó muy cerca de mi casa en medio de un potrero debido a una emergencia; cuando me acerqué y lo pude tocar supe inmediatamente que quería ser aviadora. Por supuesto que todos pensaban que estaba loca, pero se me metió en la cabeza ser piloto y no hubo nada ni nadie que me lo impidiera”.

De su legendaria experiencia en la Segunda Guerra Mundial Duhalde Sotomayor puntualizó aquella vez:

“Sentí que debía ayudar en algo y sin dudarlo me presenté como voluntaria, primero en el consulado francés y luego al llamado de Charles de Gaulle para formar parte de su ejército libre”.

Sin embargo, los franceses no la consideraron. Un oficial galo le advirtió: “No pierdas el tiempo con los franceses, jamás vas a volar un avión con ellos”. Esta decepción la llevó a ofrecer sus servicios a los británicos, hasta formar parte de la Air Transport Auxiliary, una división de la Royal Air Force. Aquí junto a 168 mujeres voló en más de cien tipos de aviones tanto cazas como bombarderos. “Tuvimos un entrenamiento bastante duro y el trabajo era riesgoso porque no contábamos con la ayuda de la navegación, no volábamos con instrumental y teníamos que hacerlo con tiempos climáticos adversos”, aseguró.

Posteriormente, dos documentales creados en Inglaterra ilustraron y reflejaron el pasar de nuestra aviadora por esta conflagración mundial, “Stepfire Sisters”, estrenado en 2010, en donde se narran las historias de varias mujeres pilotos que integraron esa división y “Air Transport Auxiliary”, exhibido por primera vez el 2011, que revelaron pormenores de aquella organización y la suerte acontecida con algunas de sus integrantes.

Con anterioridad, el gobierno británico le había otorgado el año 2009 la Insignia de Veteranos, por los servicios prestados como Auxiliar de Transporte Aéreo en la Segunda Guerra Mundial, reconocimiento que se sumaba al realizado por el gobierno francés en 2006, cuando fue ascendida a Comendador de la Orden Nacional de la Legión de Honor, distinción precedida por la de Caballero de la Orden Nacional de la Legión de Honor, galardón entregado por esa nación en 1946.

Finalizada la contienda en Europa, Margot Duhalde se incorporó a la Fuerza Aérea de Francia que la comisionó como agente para América Latina con el propósito de hacer demostraciones de aviones de ese país. A principios de 1947 regresó a nuestra patria para trabajar como piloto aéreo en la Aerolínea Lipa-Sur. Es en esta época en que se produjo su contratación por parte de la Fach para desempeñarse como jefe de Torre de Control de esta rama castrense, cargo que sostuvo durante más de cuarenta años, treinta de ellos, en directa relación con Magallanes, tierra que la cobijó, la trató y la considera como a uno de los suyos. Por su aporte al conocimiento de las rutas aéreas australes y experiencia de vuelo, la Fach la distinguió con el grado de Coronel de Aviación en su Escalafón de Honor. Durante su estadía en Punta Arenas, la Fundación Arturo Merino Benítez preparó y editó el libro autobiográfico, “Margot Duhalde. Mujer alada”. Mientras que la periodista Magdalena Silva Valdés publicó en 1991 el texto “Margot Duhalde: aviadora”. Meses después de su fallecimiento, en octubre de 2018, el escritor Oscar Muñoz y el artista Cristián Arriagada presentaron en su pueblo natal de Río Bueno el libro, “Margot Duhalde Sotomayor: Pionera de la Aviación”, que recupera fotografías, cartas y testimonios desconocidos para sus coterráneos, iniciando el complejo rescate patrimonial regional.

María Asunción Requena Aizcorbe: la odontóloga, escritora y aviadora

En reseñas anteriores nos hemos referido a la fascinación e influencia que ejerce la aeronáutica en la imaginación de los literatos y en aviadores que ofician de literatos. El joven oficial Arturo Meneses Kinsley solía crear bellas composiciones que retrataban sentimientos de esperanza en momentos previos antes de una misión, o la angustia que se reflejaba ante la pérdida de algún compañero, producto de los innumerables accidentes fatales que caracterizaron los primeros años de nuestra aviación.

Uno de los escritores más importantes fue sin duda, el prolífico general Diego Barros Ortiz (1908-1990). De su abundante producción literaria sobresalen los libros: “Sombra de alas” (poesía 1931); “Más allá de la Sierra”, (cuentos, 1946); y las novelas “La cortina de Bambú” (1949) y “Kronios, La rebelión de los Atlantes”, (1954). Además, acompañado por la música de Ángel Cerutti, fue autor entre otros, del Himno de la Fuerza Aérea de Chile, institución que comandó entre 1955 y 1961.

Ese mismo influjo lo sintió desde la literatura María Asunción Requena Aizcorbe, reinstalada en el austro desde 1937, luego de obtener su título de odontóloga en la Universidad de Chile, en Santiago. Las lecturas de las hazañas de Gunther Pluschow al mando de su “Cóndor de Plata”; la histórica venida al austro de Arturo Merino Benítez, el célebre vuelo internacional de Franco Bianco en 1936, y la publicación de las obras del aviador y escritor francés Antoine de Saint Exupéry, alimentaron sus ansias de volar.

En 1939, se conoció en el austro la edición de la novela “Tierra de Hombres” en que Saint Exupéry recrea con notable precisión las impresiones que le ocasionó la ciudad de Punta Arenas, imágenes que Requena aludirá en varias creaciones posteriores describiendo a la urbe como la “Ciudad de los techos rojos”, detalle que el Premio Municipal de Literatura Marino Muñoz Lagos realza en una crónica publicada en marzo de 1986, al momento de fallecer Requena en Francia. En el poema “Diapositiva” se lee: “Si a veces al doblar una esquina te detienes, mira por mí las casas de techumbres rojas”.

En la ficha biográfica que contiene el Archivo del Escritor que se encuentra resguardado en el Museo Regional de Magallanes se lee la siguiente reseña sobre su personalidad:

“María Asunción Requena vivió su infancia en Punta Arenas y su adolescencia en España. De regreso al país, estudió Odontología en la Universidad de Chile y, después de graduarse se trasladó a Punta Arenas, donde vivió durante varios años dedicada al ejercicio de su profesión y al cuidado de su hogar. María Asunción es casada y tiene tres hijos. Hizo el curso de piloto civil, y la aviación estuvo varias veces por arrebatarla a las letras”.

Esta gran escritora magallánica hizo el curso de piloto civil con Adolfo Robles, Tomás Doberti, Félix Bonifetti, Diego Soler y Rodolfo Rosenberg.

A principios de 1940 la futura dramaturga se vio impactada por dos sucesos que la motivaron a escribir y, a ser en algún momento, piloto aéreo. Por esos días, la Fach había creado la Radio Estación de Puerto Edén, lugar donde amarizaban los hidroaviones que efectuaban la Línea Experimental a Punta Arenas. La interacción entre los aviadores militares y los indígenas kawésqar, dio cuenta del conocimiento y los peligros de extinción que acechaban a esta etnia. Uno de sus representantes, Lautaro Edén Wellington, llegó a estudiar a Punta Arenas y luego se enroló en la Escuela de especialidades de la Fach, en donde recibió el grado de Cabo 2º mecánico. El choque cultural entre la civilización occidental y este pueblo ancestral fue plasmado por Requena en la Obra “Ayayema”, que recibió un premio nacional de teatro en 1964.

Junto con sentir una profunda admiración por el arte de volar y de las posibilidades que ofrecía la Aviación como medio expedito de transporte y comunicación, Requena celebraba el esfuerzo de figuras y personalidades políticas y militares que se preocupaban de recuperar el acervo cultural de Magallanes y de proyectarlo hacia el futuro. Así nació en 1953 una de sus más celebradas obras de teatro: “Fuerte Bulnes”. Al recordar esta pieza dramática la autora puntualizó:

“La primera intención de escribir este drama surgió en mí un día nebuloso y frío en el mismo recinto del Fuerte Bulnes, a 60 kilómetros de Punta Arenas, reconstruido fielmente por iniciativa del general (R) don Ramón Cañas Montalva. Allí, cerca del lugar donde existió Puerto del Hambre, frente a la soledad del Estrecho de Magallanes, en medio de las casas de troncos y champas, parecía que la vida heroica de los fundadores de la ciudad más austral del mundo iba a hablar de pronto. Aún sonaba la campana de la rústica iglesia.

“Era necesario hacer hablar aquellas voces dormidas, porque ellas debían decir de la fe, la grandeza y el hondo patriotismo que envolvió y mantuvo la vida del Fuerte.

“Por esos hombres, la República conquistó la indiscutible soberanía en el Estrecho y escribió una página más en la gesta de Chile heroico”.

Escritores -aviadores o aviadores- escritores. Lo cierto es que en los albores de nuestra aviación regional connotadas personalidades afincadas en el austro hicieron realidad el sueño de Ícaro, sueño que nuestro Premio Nacional de Literatura de 1949 Pedro Prado plasmara en una de las más bellas obras literarias escritas en Chile: “Alsino”, o la historia del niño que después de tener un grave accidente le crecen alas y así puede cumplir su sueño de volar. Es el sentimiento que interpretaron José Grimaldi Acotto y Benjamín Divasson Biurr, cuando compusieron el himno del Club Aéreo de Magallanes.

Los pilotos civiles de la Patria

Con su nido en el último confín,

Somos fieles soldados de las ansias

Generosas y nobles de servir.

En las nubes que arrea el viento bravo

Por el rocío y plomizo cielo austral,

Somos nuevos intrépidos centauros

Cabalgando en la dicha de volar.

Huracanes, lloviznas y granizos

No amedrentan a nuestra voluntad.

Y en el aire resuena nuestro grito:

¡Magallanes también sabe volar!

Porvenir y Natales nos admiran

Cuando alegres llegamos hasta allá.

Y al volver a Bahía Catalina

Nos sentimos de nuevo en nuestro hogar.

CORO

Cantemos, muchachos, del aire el poema.

Gritemos la gloria azul de volar.

Y en las alas del verso rindamos la ofrenda

Suprema del hombre: ¡Volar y cantar!