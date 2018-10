Senadora Carolina Goic: “Aquí no se ha hecho un debate sobre por qué perdimos el gobierno”

La parlamentaria DC planteó que más que generar una

alianza con otro nombre hay que estructurar una

alternativa que dé confianza a la ciudadanía.

El 15 de octubre pasado los miembros de la Comisión Política del Partido Comunista se reunieron en Santiago para tratar varios temas, entre los cuales se encontraban las relaciones políticas, los próximos procesos electorales, las alianzas y la postura que se tomará ante Convergencia Progresista, la nueva asociación entre el Partido Socialista (PS), el Partido Radical (PR) y el Partido Por la Democracia (PPD). El presidente nacional del PC, Guillermo Teillier, indicó que ese conglomerado está por la unidad de todas las fuerzas de oposición, sin exclusión alguna.

Al respecto el presidente regional del PC, Dalivor Eterovic, indicó que efectivamente la Comisión Política del PC ha estado trabajando intensamente en torno a lo que está ocurriendo en función de estas supuestas alianzas, pactos, coaliciones o como se les quiera llamar. “Para nosotros hay un hecho central y es que ninguna fuerza política hoy en el país está en condiciones de pretender gobernar, si no se generan alianzas con otras, particularmente la izquierda y los partidos de centroizquierda necesitan apostar a la convergencia más amplia posible y es por eso que a nosotros nos preocupan estos intentos, por ejemplo, de revivir una socialdemocracia entre el PPD, el PR y el PS”, precisó.

Asimismo, señaló que hoy en día no hay ninguna fuerza que esté en condiciones de gobernar por sí sola, ni mucho menos pretender ser el eje central que ordene a todos los demás. “Creo que es necesario seguir conversando, ampliar el espectro ante una eventual coalición tanto desde el punto de vista de lo electoral como de lo programático”, agregó.

Sobre la sensación que existe respecto a que los partidos que conformaron la ex Nueva Mayoría están todavía divididos, tratando de reinventarse y recuperar confianzas, Eterovic manifestó que “efectivamente estamos todavía en ese proceso, quizás aquí en la Región de Magallanes se vea un poco más fácil la situación que en el resto del país. Pero hoy lo que tenemos en concreto son conversaciones, muestras de buena voluntad, pero cada partido, cada fuerza tendrá que ir definiendo sus posturas respecto a los temas centrales, porque lo electoral no va separado de lo programático por lo menos para nosotros. Para nosotros es central cuál va a ser el programa de gobierno regional y municipal y si van estar ahí los temas que nos importan como partido. A nosotros nos parece que lo más sano es generar un proceso de primarias y abrir así espacios de debate y campaña, previo a la elección principal”, subrayó.

Debate pendiente

En tanto, la senadora Carolina Goic también se refirió a la conformación de esta alianza conformada por el PS, PR y PPD, Convergencia Progresista. “A mí me parece que esto de cambiarte el nombre es como cambiarte la chaqueta, no significan cambios de fondo. Creo que aquí hay un debate que no se ha hecho, que es por qué perdimos el gobierno y mientras eso no se haga no se va a parar una alternativa que efectivamente dé confianza a la ciudadanía, que eso es lo que está esperando”, planteó.

En relación a si le parece que la DC se incorpore a Convergencia Progresista, la parlamentaria señaló que no se trata de incluir o no, sino que lo que ella espera de la Democracia Cristiana es que recupere esa capacidad de reconectarse con la gente. “Espero ver a mi partido no entrampado en una discusión superflua, sino conectado con los temas que le importan a la ciudadanía: envejecimiento, salud mental, qué pasa con las pensiones. Tengamos propuestas ahí, todo lo demás son arreglos electorales que son bastante más fáciles de resolver”, precisó.