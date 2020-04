Areas Protegidas, Turismo y Covid-19: oportunidades de reflexión y acción

Países como Estados Unidos y Australia han sostenido un intenso debate acerca de la conveniencia de cerrar completamente sus parques nacionales o mantener ciertos servicios recreativos abiertos.

Juan Carlos Pacheco Aguirre

Director Ejecutivo

Fundación Areas Protegidas

Jefe de Operaciones

Puma Conservation Project Estancia Cerro Guido

No es novedad que la crisis provocada por la pandemia del Covid-19 esté generando cada vez más impactos socio-económicos negativos para el sector turístico en la región de Magallanes, especialmente en lo que respecta a quienes prestan servicios y basan su oferta en los atributos naturales presentes en áreas protegidas (desde Parques Nacionales hasta Areas Bajo Protección Privada).

Sin embargo, dado que no existe una fecha certera de “regreso a la normalidad”, las áreas protegidas y el sector turístico asociado tienen la oportunidad de hacer una pausa y reflexionar sobre los desafíos, responsabilidades y acciones compartidas que se llevarán a cabo una vez superada la pandemia. En este sentido, comenzando con la gestión de áreas protegidas, tanto públicas como privadas, que cuentan con actividades turísticas, existen tres aspectos que requieren especial atención: seguridad humana, gestión de visitantes y comunicación efectiva.

El primer tema, relativo a seguridad humana, se refiere a la capacidad de reacción en la toma de decisiones para garantizar la seguridad del personal de áreas protegidas, especialmente de los y las guardaparques. A modo de ejemplo, países como Estados Unidos y Australia han sostenido un intenso debate acerca de la conveniencia de cerrar completamente sus parques nacionales o mantener ciertos servicios recreativos abiertos. Por el contrario, en Chile, la Corporación Nacional Forestal (Conaf), siguiendo el ejemplo de sus pares en Colombia y Costa Rica, ha tomado la decisión de cerrar todas sus áreas protegidas en pos de prevenir contagios al personal e incentivar el respeto de las cuarentenas. Esta es sin duda una decisión que va en la dirección correcta. Es fundamental proteger a la “primera línea” de la conservación de nuestras áreas protegidas (guardaparques) y por cierto, a los visitantes. Luego, en materia de seguridad para visitantes, cobra especial relevancia el diseño e implementación de procedimientos y protocolos que permitan dar respuestas oportunas y efectivas ante diversos desastres y/o emergencias provocadas por el hombre o por la propia naturaleza. Desde el crecimiento de ríos, aluviones, erupciones volcánicas hasta pandemias como la que hoy estamos viviendo. Para realmente mejorar en esta materia, se necesitan protocolos realistas y planificados en conjunto con los equipos de áreas protegidas y todos los actores que participan en la gestión turística.

El segundo tema para gestores de áreas protegidas, es la gestión de visitantes. En esta materia, se presenta la oportunidad de planificar -de manera coordinada, con antelación y con la participación de diversos actores del entorno- los cierres totales de áreas protegidas. Por ejemplo, el sistema de Parques Nacionales de Australia cuenta con un calendario de cierres programados a modo de informar oportunamente a sus visitantes y al sector turístico asociado. En este mismo sentido, áreas protegidas como el Parque Nacional Torres del Paine y Monumento Natural Los Pingüinos, que sufren los impactos de la alta demanda de visitantes, fenómeno conocido en inglés como “Overtourism” o “saturación de destino”, tienen la oportunidad de planificar cierres debidamente justificados, en pos de favorecer la conservación de la naturaleza y la sostenibilidad de las actividades turísticas. Un último ejemplo es el Parque Nacional Tayrona en Colombia, reconocido por su alta visitación, donde se definen días de “respiro”, instancia que se ocupa para diversos objetivos, como mantenciones realizadas por el personal de guardaparques, monitoreo de flora y fauna, entre otras.

Redes sociales y campañas comunicacionales

Finalmente, otra de las grandes oportunidades que se presentan para las áreas protegidas es la mejora en aspectos de optimización de las comunicaciones. Lo anterior se refiere a la evolución y modernización en la utilización de canales que permitan llegar a diversos públicos de visitantes cautivos y potenciales. Desde redes sociales manejadas efectivamente, hasta campañas comunicacionales de interés común en conjunto con municipios, ONGs u otros, se requiere hacer mayores esfuerzos en esta materia, ya que por ejemplo, aun no se considera a profesionales de las comunicaciones en los equipos permanentes de áreas protegidas. Con todo, la gestión de comunicaciones efectiva es una oportunidad potencial de mejora en las áreas protegidas de Chile y de la Región de Magallanes.

Por otro lado, entre las oportunidades para el sector turístico asociado a áreas protegidas, vale la pena mencionar las siguientes: (i) diversificar fuentes de financiamiento y oferta existente.

Considerando que las áreas protegidas podrían contar con mayor frecuencia de cierres a raíz de desastres naturales, antropogénicos o bien por razones administrativas (desde incendios, pandemias y saturación de visitantes), el sector turístico debe prepararse para diversificar sus ingresos por distintos conceptos. Por ejemplo, desde la venta de souvenirs, donaciones, proyectos socio-ambientales asociados a fondos públicos o privados, entre otros. Continuando, una nueva oportunidad: (ii) generar productos que consideren nuevos destinos, o bien, ampliar la gama de productos en función de los diversos atributos naturales y culturales disponibles en toda la región. Por último, la oportunidad de (iii) mejorar la coordinación de emergencias. Lo anterior apunta a planificar la coordinación y gestión de evacuaciones (por ejemplo, desde una concesión turística u otra infraestructura), protocolos de seguridad en conjunto con personal de áreas protegidas, capacitación del personal (como guías turísticos) y en general, ofrecer un servicio que garantice condiciones óptimas tanto para su propio equipo, como para sus clientes. Por último, otra oportunidad que trae el Covid-19 al sector turístico, es la reflexión en torno a la fragilidad de los ambientes naturales sobre los que basan su prestación de servicios.

Con las oportunidades a la luz, la voluntad de todos los actores ligados al turismo en áreas protegidas, desde gestores hasta prestadores de servicios, será la clave para transformar esta crisis en mejoras tangibles. Las reflexiones deben traducirse en empatía, colaboración y respeto, tanto por quienes administran las áreas protegidas públicas y privadas, entre colegas del sector turismo, y con las comunidades aledañas.

No se debe olvidar que las áreas protegidas son parte de territorios socio-culturales, donde convergen diversas actividades productivas. Aquí es donde el enfoque de gestión como Reserva de Biósfera, en el caso del Parque Nacional Torres del Paine, adquiere especial relevancia para gestores de la conservación y del turismo. Es de vital importancia el no olvidar que los atractivos naturales que albergan las áreas protegidas son los pilares que sustentan el desarrollo turístico. Sin reconocimiento y participación por parte de la sociedad, las labores de conservación no serán efectivas. Se requiere ampliar la mirada, integrando una serie de factores y llevando a cabo acciones concretas para continuar las mejoras que darán sostenibilidad al destino, y por lo tanto, a la conservación de la naturaleza, los recursos culturales y el desarrollo local asociado a ellos.