Areas Verdes enfrenta multa y descuentos por $10 millones por dos días no trabajados en noviembre

Carlos Estrada considera injusta la sanción debido a que trabajadores sindicalizados impidieron la salida de los camiones recolectores, pese a que habían firmado un contrato colectivo por tres años hace sólo cinco meses.

El último conflicto con sus trabajadores le ha costado una millonaria multa a la empresa Areas Verdes. Su gerente Carlos Estrada Goic expresó a La Prensa Austral su molestia porque por razones ajenas a su responsabilidad se vio enfrentado a una fuerte sanción.

El origen de la sanción estuvo, según explicó el ejecutivo, en que durante los días 4 y 5 de noviembre pasado no fue posible cumplir con el servicio de recolección de residuos sólidos domiciliarios, debido al bloqueo a la empresa que efectuaron algunos trabajadores sindicalizados, quienes además de manifestarse, impidieron la salida de los camiones recolectores. “Esta situación impidió el normal funcionamiento de los servicios durante dos días consecutivos, vulnerando el derecho al libre tránsito y al trabajo, tanto a la empresa como a nuestros colaboradores no sindicalizados de manera ilegal, haciendo uso de la fuerza, a pesar de haber firmado un contrato colectivo por tres años hace sólo cinco meses”, señaló el empresario.

Junto con ello, criticó que el sindicato no midiera las consecuencias de dichos actos, ya que no sólo se estaría afectando directamente a la comunidad, sino que además sienta el precedente negativo de que las dirigencias hayan obrado más allá de sus atribuciones legales. “Y lo lamentable en todo esto, es ver que el Estado se muestra indiferente por tres hechos fundamentales: Carabineros se declara incompetente y no actúa para garantizar el derecho al libre tránsito y al trabajo; la Municipalidad de Punta Arenas aplica a la empresa una multa y descuentos por cerca de $10 millones por los dos días no trabajados y finalmente, la dirección del Trabajo estima que hay prácticas antisindicales por despedir legítimamente a quienes se ausentan del trabajo sin justificación y obliga a judicializar el conflicto”.