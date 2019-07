Argentino y su hijo viven drama en Punta Arenas al quedar con arraigo por la tenencia de balas

Desde el sábado antepasado hasta hoy, los días en Punta Arenas le han parecido una eternidad a Carlos Alberto Cano Becerra, y su hijo Carlos Francisco.

Ambos son ciudadanos argentinos que terminaron detenidos en la frontera de San Sebastián, porque llevaban unas balas que no declararon.

Esto motivó un procedimiento policial en contra del padre e hijo. La Fiscalía dispuso pasarlos a control y formalizarlos por el delito de “porte y tenencia de municiones”.

El juez acogió la petición fiscal y ambos ciudadanos quedaron con prohibición de salir de la región, mientras dure la investigación, fijándose un plazo de 30 días.

“Andamos como usted nos ve, con la misma ropa y realmente no sabemos qué hacer”, dijo desesperado Carlos Cano, al ser ubicados por La Prensa Austral caminando por el centro de la ciudad.

“Viajábamos desde Río Gallegos a nuestra casa en Río Grande, donde vivo hace 40 años. En el bolsillo tenía dos balas del más mínimo calibre que tenemos en Argentina. La chica de Aduanas me pregunta si tenía más. Respondo que no y le pregunto a mi hijo. El se toca los bolsillos y tenía más balas”.

Explica esta persona que cuando salen a cazar él lo ayuda a cargar las armas, de un calibre 22.

“Terrible”

En el plano humano, “para nosotros esto es terrible”, admitió.

Por ahora están pernoctando en una casa, donde pagan 24 mil pesos por día.

Pero ya plata no tienen. Por eso dice que “si me dejan vivir en una carpa lo hago porque para un argentino, trabajador común, es imposible estar acá”. Para ellos es todo muy caro, porque el cambio de moneda no les conviene.

“Estoy viviendo un verdadero drama. Si hubiese algo más”, tal vez le costaría menos entender todo.

Hace 25 años trabaja en el mismo lugar, en la Municipalidad de Río Grande.

Expresa ser respetuoso de la ley, pero siente que es duro como se aplica el procedimiento.

“Acá en Chile tengo amigos y me dicen que si acá los agarran con balas, les hacen un parte, es una infracción y la pagan. A mí me incautaron hasta la camioneta y estoy con la ropa que llevo puesta”.

“En Río Grande mi señora y nietos están preocupadísimos por todo lo que estamos viviendo. Ahora el abogado me dijo que pida un certificado de buena conducta en mi país”.

Mientras tanto Carlos Cano deberá esperar que transcurran los 30 días que fue el plazo fijado por el Tribunal.

Otro argentino

En mayo pasado le sucedió algo parecido a otro ciudadano argentino. Nolberto Quevedo, de 65 años, también detenido en San Sebastián, Tierra del Fuego.

La diferencia fue que la jueza lo envió a la cárcel a cumplir prisión, por contrabando y porte ilegal de arma de fuego y municiones.

Esta persona no declaró que llevaba un antiguo rifle calibre 22, casi de colección, cartuchos de bala.

Como nuevamente no había juez en Porvenir, lo trasladaron a Punta Arenas y después lo devolvieron, pero a la cárcel de esa localidad.

Consultado el abogado defensor, Juan Carlos Rebolledo, indicó que después de un mes logró sacar a su cliente de la cárcel y, previo pago de una multa, recuperó su libertad y ya está de vuelta en su país. Obviamente que a Chile no viene más.