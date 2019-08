Ariela Mancilla, presidenta del Centro Hijos de Chiloé, por solicitud de feriado regional el 21 de septiembre: “Acá se le da mucho auge a los yugoeslavos y a Sara Braun ¿y dónde queda lo que hizo el pueblo chilote?”

“Se saldaría la deuda que se mantiene con el pueblo chilote”. Para la presidenta del Centro Hijos de Chiloé, Ariela Mancilla, sería el principal efecto que tendría el declarar como feriado regional el día 21 de septiembre, fecha en que se realizó en 1843 la toma de posesión del estrecho de Magallanes, proeza encabezada por el capitán Juan Williams desarrollada junto a 23 chilotes que llegaron a instalar la soberanía chilena a la Patagonia.

No es para facilitar las actividades que realizan en torno a la significativa fecha, porque las realizan igual. Es para reconocer la bravía y el esfuerzo de los colonos chilotes que lograron realizar una ocupación efectiva del territorio por parte del Estado chileno, sin derramar una gota de sangre.

“Gracias a la llegada de la goleta Ancud, Punta Arenas es lo que es ahora y se anexó todo el territorio al país, incluida la Antártica”, afirma la dirigenta de los isleños. Pero, agrega, quizás como no se dio en medio de una batalla no lo consideran como una proeza, y no toman en cuenta lo que significó navegar por tres meses en una embarcación de esas características en un ambiente como el que representa el océano Pacífico y los canales australes.

“Acá se le da mucho auge a los yugoeslavos y a Sara Braun ¿y dónde queda lo que hizo el pueblo chilote? Hubo muchas muertes, un genocidio relacionado con la familia Braun, pero en el turismo es lo primero que enseñan a los visitantes y ¿dónde quedan los chilotes?”, se pregunta la dirigenta chilota.

Para Mancilla por lo menos el 80 por ciento de la población regional proviene de Chiloé o es descendiente de chilotes. Es por ello que hace un llamado a la comunidad, sea o no descendiente, a apoyar esta cruzada por la cual están esperando hace ya varios años.

Habla Acochi

“Acercándose la fecha todos están preguntando, interesados y aparecen algunas autoridades luchando para que sea feriado”, señaló por su parte el presidente de la Agrupación de Conjuntos Chilotes (Acochi) Camilo Quinchamán. Añade que sin embargo, a pesar de la cantidad de años que se está celebrando la toma de posesión del Estrecho, todavía no se le da la importancia que corresponde.

“Sería bueno que de una buena vez se le dé al chilote residente en Magallanes el reconocimiento que se merece por lo que le dio a Chile, ya que nadie lo rescata ni lo toma en cuenta”, enfatiza Quinchamán.

Finaliza manifestando que aprecia que hay un mayor realce a la conmemoración de los 500 años del viaje de Hernando de Magallanes, que sólo pasó por el estrecho y no entregó nada para Chile.