Arquitecto Dante Baeriswyl: “Me duele muchísimo lo que está sucediendo con el patrimonio regional”

«Destruimos monumentos que están protegidos por el Consejo de Monumentos Nacionales y pareciera que fuera algo normal hacerlo”, reprocha el integrante de la Agrupación Patrimonio e Identidad Magallánica.

El arquitecto e integrante de la Agrupación Patrimonio e Identidad Magallánica, Dante Baeriswyl, admitió estar tremendamente sorprendido por el grado de destrucción visto en las últimas semanas, en contra de edificios y monumentos patrimoniales.

“Me duele muchísimo lo que está sucediendo con el patrimonio regional. Da la impresión de que no estamos en Punta Arenas, sino que en otra parte del mundo. Y lo digo exclusivamente por la destrucción. Lo que está pasando me da la impresión de que no es de magallánicos propiamente tal”.

El profesional fue claro en que las demandas y marchas forman parte del 99 por ciento de la población, “pero lo que no compartimos es la destrucción de la ciudad”.

Un problema que no sólo afecta a los dueños de locales comerciales, “porque ahora estamos destruyendo monumentos y descabezar un personaje, independiente de que estemos o no de acuerdo con él, no corresponde porque en un momento se hizo e instaló, y si alguien no está de acuerdo existen los medios para que entreguen su opinión, pero no destruirlos”.

Baeriswyl hizo mención a lo bonita que es Punta Arenas como ciudad, pero que en los últimos días ha perdido mucho en lo patrimonial, con edificios recién restaurados pintados, rayados y vidrios rotos.

“Las demandas pueden ser muy legítimas pero no por eso tenemos que dañar la propiedad. En el fondo estamos destruyendo lo que nosotros mismos construimos y que en algún minuto vamos a tener que reponer con nuestros impuestos, con platas de todos los chilenos, desde el más pobre al más rico”, comentó.

El museo regional es monumento nacional y así y todo sufrió ataques vandálicos, como rayados y destrucción de vidrios en el frontis.

Por eso recordó lo sucedido hace tiempo con un chileno que atentó contra obras patrimoniales en Perú y lo que le costó abandonar ese país.

“Y acá en Punta Arenas destruimos monumentos que están protegidos por el Consejo de Monumentos Nacionales y pareciera que fuera algo normal hacerlo, como romper un semáforo, y no es lo mismo”.

Modificar las leyes

El profesional magallánico dijo que este es el momento de modificar las leyes e incorporar nuevas sanciones, o impulsar una ley especial para quienes destruyen bienes patrimoniales.

“Toda la plaza de Punta Arenas está dentro de la zona de conservación histórica, declarada como zona típica, y por eso cualquier intervención que se haga debe pasar por el Consejo de Monumentos, que es el responsable. Por eso me gustaría que esta instancia denuncie estos hechos o se haga parte y persiga a los responsables. Por lo menos yo no he escuchado que se hayan preocupado de lo que está pasando en Punta Arenas”.

Sobre el busto de José Menéndez, arrancado de su base el lunes en la tarde, recordó que inicialmente estuvo en San Gregorio y el año 1975 fue trasladada a la Plaza Muñoz Gamero

“Yo venía llegando a Punta Arenas y fue el primer trabajo que me correspondió realizar como arquitecto. Hice el diseño de traslado”, recordó Baeriswyl.

“Ver cuando lo arrastraban, me pareció que era una película. Me dolió muchísimo, y no por la figura de Menéndez, porque para unos puede ser buena y para otros mala, sino por el hecho de destruir algo que costó mucho hacer. Lo mismo el monumento a Hernando de Magallanes que cumple 100 años, “y lo estamos pintando los últimos días, y durante los 90 años nadie hizo ni siquiera una raya. Y esto termina perjudicando a todos”.