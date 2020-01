Arrecian las críticas por la incorporación de ex asesor de la Cormupa al Servicio de Salud

Luego de la protesta encabezada por funcionarios del Servicio de Salud por la contratación del presidente regional de Renovación Nacional y ex asesor del Area de Salud de la Corporación Municipal, Gabriel Vega, sin mediar un concurso público, la presidenta del Consejo de Desarrollo del consultorio Thomas Fenton, Tatiana Leuquén, cuestionó la forma, señalando que este tipo de actuaciones generan malestar en los ambientes de trabajo y desconfianza en la comunidad.

“Todos tenemos derecho a trabajar y a desarrollarnos laboralmente, pero no me parece que se recurra a este tipo de artificios, porque se lesiona la carrera funcionaria debido a que no hay un concurso público. Además, nace la pregunta si este cupo se necesitaba o se creó porque esta persona estaba sin trabajo y es presidente de un partido político… Este es un operador político que llegó desde afuera por una mala práctica, a trabajar en el área de Gestión Asistencial del Servicio de Salud, de la cual fue sacado en la Cormupa”.

En tanto, la presidenta de Anef Magallanes, Doris Sandoval, manifestó estar alerta frente a los casos que se han producido en algunos servicios, especialmente en la gobernación de Magallanes, donde han incorporado funcionarios a honorarios de manera muy politizada. Recordó que en el Serviu, hace algunas semanas, se intentó contratar a la ex intendenta María Teresa Castañón, lo que generó la oposición de los dirigentes gremiales de dicho servicio. “Los dirigentes solicitaron que se hiciera por los conductos regulares, ya que iba a una jefatura”, planteó la dirigenta, quien aclara que en los servicios descentralizados no se han tenido denuncias recientes en esta materia.

En este contexto, insistió en la necesidad de que la autoridad haga uso de las herramientas y normativas existentes, en que se establece que el ingreso a la administración pública debe ser por procedimientos regulares que están establecidos, esas contrataciones vulneran las normas del Servicio Civil y por ello es importante que los funcionarios estén en alerta frente a estas situaciones.