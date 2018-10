Artesana magallánica se prepara para exportar su arte en fieltro a México

Un significativo paso comercial es el que dará próximamente la artesana magallánica Sandra Barahona, quien mediante el uso de lana de oveja, desarrolla finos trabajos en fieltro con estilo decorativo en alfombras, vestuario y accesorios femeninos, todos los cuales se aprestan a cruzar las fronteras de nuestro país.

Se trata de su primera incursión en el mundo de la exportación, instancia que se da gracias al apoyo de ProChile, que posibilitó su asistencia a la Macrorrueda de la Alianza del Pacífico, desarrollada los días 30 y 31 de agosto en Oaxaca, que es una ciudad ubicada en el sur de México. “Allí formé parte de la numerosa delegación de empresarios chilenos y sostuve una docena de reuniones de negocios”, acotó Barahona.

Y fue justamente uno de dichos encuentros el que abrió las puertas a dicho país, por cuanto uno de los compradores se interesó en sus productos, que fueron muy bien valorados por su calidad y originalidad. “Allá en México este tipo de trabajo en fieltro, en lana de oveja, prácticamente es desconocido, a lo que suma el interés que genera que provenga de una zona tan austral del mundo, como es la Patagonia. Este primer envío que realizaré, se suma a una invitación que me formularon en Puebla, después de una charla que ofrecí, para viajar allá a mostrar mi experiencia en este trabajo y capacitar a mujeres, porque la artesanía en lana permite no sólo crear una obra de arte, sino también resulta terapéutica para muchas personas, que encuentran en este trabajo con las manos una gran tranquilidad y relajo. Esta oportunidad de salir al mundo se la debo a ProChile, en particular a su programa Mujer Exporta, que me abrió los ojos respecto a las oportunidades que tenemos las mujeres de mostrar nuestro trabajo más allá de nuestro país”, dijo.

El director regional (s) de ProChile Magallanes, Claudio Villarroel, destacó que la lana de oveja es una exportación tradicional y muy antigua de la región y que en tal contexto, el trabajo de las artesanas del fieltro con este producto no sólo agrega valor, sino que también contribuye a la difusión de los atractivos naturales de la patagonia y de la creación artística que aquí se desarrolla.