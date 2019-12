Arturo Díaz tras quiebre en Convergencia Social: “Si en un partido hay renuncias de sus militantes, indudablemente que es una situación crítica”

El concejal de Punta Arenas y presidente del CS en Magallanes conversó con El Magallanes sobre la actualidad del referente en la región, el origen y cómo saldrán de esta premura. Además, añadió que con su experiencia está disponible para asumir el desafío de llegar a la alcaldía el próximo año.

Pablo Pinto

pablopinto@laprensaaustral.cl

El concejal de Punta Arenas y presidente en la región del partido Convergencia Social (CS), Arturo Díaz, conversó con El Magallanes sobre los temas relevantes que atañen al referente, principalmente el momento crítico por el que atraviesan con el alejamiento de militantes emblemáticos, como fue la renuncia de Jorge Sharp a nivel nacional.

“Hace un par de semanas renunciaron trece militantes de Convergencia Social en Magallanes y, de ellos, seis o siete eran militantes activos y los otros eran personas que no militaban de forma activa o permanente”, dijo Díaz.

– ¿Lo tomó por sorpresa esta renuncia?

– “Esto era algo que veíamos venir, porque siempre con ese grupo tuvimos diferencias importantes sobre los objetivos políticos del partido y la manera de afrontar la contingencia. El estallido social tuvo mucho que ver con esto y agudizó las diferencias políticas que teníamos y pienso que esto, al final, es algo positivo, porque teníamos visiones diferentes de cómo queremos construir este nuevo Chile”.

Los renunciados acusaron que se habían tomado decisiones a puertas cerradas.

“Eso no es efectivo, lo que pasa es que la contingencia social hace un llamado a tomar decisiones de manera inmediata y no está la posibilidad de consultarle a todos, sobre todo en este escenario de crisis, donde las decisiones se toman con cierta premura”.

– ¿Cómo le afectó al partido la renuncia del alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp?

– “Indudablemente que la renuncia del alcalde Sharp y de muchos otros militantes en Valparaíso fue un golpe bastante doloroso para nosotros. Es una decisión que no comparto, porque creo que faltó dialogo y tratar de arreglar las diferencias adentro y no hacia afuera”.

– ¿Tuvo que ver la firma del pacto social por la paz en esta crisis?

– “Me llama la atención que cuando renunció la gente de Valparaíso, aludían al pacto por la paz, pero hay que comprender que nuestro partido no firmó ese pacto, fue una decisión personal del diputado Boric y que incluso fue sancionada por el Tribunal Supremo del partido”.

– ¿Hay crisis en el partido?

– “El estallido social generó que se agudizaran las diferencias y no sólo en la izquierda, incluso ha repercutido en la derecha. La Udi salió de Chile Vamos, también en Renovación Nacional hay diferentes posturas por la nueva Constitución. Por lo tanto, esta crisis ha golpeado a todos los sectores políticos, agudizando las diferencias. Es por eso que nosotros estamos en un proceso de reestructuración de la cual saldremos fortalecidos”.

– Entonces, ¿están inmersos en una crisis?

– “Si hay un partido donde se ven renuncias de sus militantes, indudablemente que es una situación crítica, pero lo estamos enfrentando de la mejor manera y vamos a seguir siendo un actor importante en el escenario político nacional”.

Hacia la alcaldía

– ¿Se ve como carta para llegar a la alcaldía de Punta Arenas?

– “La política no la vemos como aspiraciones individuales, si no como una colectiva. Previo al estallido social, estábamos conversando sobre las elecciones del próximo año, pero, debido a la contingencia nacional, es un tema que no hemos vuelto a conversar, pero los primeros meses del próximo año lo definiremos”.

– ¿Pero usted se ve como una opción?

– “Insisto, eso no es una decisión personal, eso lo conversaremos con el partido, pero con mi experiencia como concejal, claro que estoy disponible para asumir el desafío que el partido me imponga”.

Cormupa, educación y endeudamiento

– ¿Qué opina sobre la labor de la Cormupa en la educación municipal de Punta Arenas?

– “La Cormupa ha ido apagando los incendios a medida que van apareciendo, no hemos visto en estos tres años de administración de la Corporación Municipal planes a largo plazo, siendo que los concejales hemos pedido en reiteradas ocasiones cómo salir de la crisis. Cuando hay que pagar sueldos, se saca dinero de otra parte para suplir la necesidad, pero la administración no ha sido buena y no ha generado instancias para solucionar el problema de raíz. Hay un problema estructural, porque al pagar subvención por asistencia, en vez de por matrícula, genera una acumulación de deuda”.

– ¿Qué propondría como un plan a largo plazo?

– “En los colegios que tienen mejor percepción de la ciudadanía, como Villa Las Nieves, podrían generar un proyecto para ampliar la matrícula y tener una enseñanza media, así los alumnos permanecerían en los colegios y mantendríamos ese dinero por subvención”.

500 años, ¿de qué?

– ¿Qué le parece la celebración preparada por los 500 años?

– “Siempre he sido crítico con la celebración de los 500 años en relación a la importancia que se le da, se ha desplazado la participación de los pueblos originarios, que es un tema relevante y hoy por hoy hay temas que son más importantes. La administración Radonich le ha puesto énfasis a esa celebración, destinando muchos recursos para ella. Yo creo que, más que una fiesta, debe ser un proceso de reflexión y qué ha significado este proceso histórico para nuestra región. El alcalde es bastante personalista y toma decisiones inconsultas y eso hace que muchas veces no cuente con el apoyo necesario. Este tema es importante, hay que abordarlo de manera integral y no como un hito de celebración del alcalde”.

– Ultimamente los rayados han manchado el rostro de la ciudad. ¿Qué opina sobre estos actos de vandalismo?

– “Nadie está a favor del daño del patrimonio cultural de la ciudad, pero hay que ir a la génesis de esto. No hay espacios de participación y eso hace que la gente busque expresión de diferentes maneras, correctas o incorrectas, pero se debe a la falta de espacios. No lo comparto, pero lo entiendo”.

– Se viene un nuevo proceso constituyente. ¿La representatividad regional es suficiente?

– “Falta avanzar en eso, si la representación es por número de habitantes, indudablemente Magallanes estará en minoría frente a otras regiones y es ahí que los parlamentarios de la región deben unirse para aumentar nuestra participación en este proceso constituyente”.