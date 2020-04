Asegura presidente del sindicato, Pedro Pablo Ramos: “Seguiremos acogidos desde el 13 de abril al artículo 184 bis hasta que se levante la cuarentena”

“Nosotros sentimos que no tenemos la seguridad en el trabajo, por la salud”, destacó el dirigente.

Una situación particular viven los asistentes de la educación, ante la no realización de clases presenciales y con establecimientos educacionales cerrados, producto de la pandemia por Covid-19. La modalidad de actividades online, muchas veces no se ajusta a la realidad diaria que deben vivir, pues mucha de su labor se desarrolla al interior de los establecimientos. Es por eso que, ante esta situación de emergencia, se han acogido al artículo 184 bis del Código del Trabajo, según informó el presidente del Sindicato de Asistentes de la Educación, Pedro Pablo Ramos. Según este artículo el empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios.

“Nosotros sentimos que no tenemos la seguridad en el trabajo, por la salud. En este caso, como se suspendieron las clases, no estamos obligados a ir a los colegios, tanto los profesionales como los asistentes como inspectores, auxiliares, secretarias. Pero el problema que se acoge es que tenemos una negociación colectiva que nos dice que las vacaciones de invierno de los estudiantes, los asistentes tendrán dos semanas y tres días de descanso. Al cambiar esta situación, estamos en desacuerdo con un aspecto: iba a ser del 13 al 26 de abril, pero resulta que ahora se extendió la cuarentena hasta el día 15. Hablamos con el jefe del Area de Educación de la Corporación Municipal, Cristián Reveco, y le hemos dicho que no estamos de acuerdo con que se tomen las vacaciones, los días de descanso de los trabajadores, porque se están tomando los días de descanso nuestro por una decisión de gobierno ante la pandemia. Por eso, seguiremos acogidos desde el 13 de abril al artículo 184 bis hasta que se levante la cuarentena y vuelvan los estudiantes a clases”, explicó.

Respecto de los sueldos, Ramos destaca que se han cumplido de manera satisfactoria, salvo en casos puntuales. “Ha habido temas de horas, en las que hay personas que tenían algunas adicionales, y que no han sido canceladas pero eso lo está viendo la Corporación. Se pagó el Bono de Zonas Extremas, el artículo 31, así que estamos al día”. Lo que sí agradece Ramos es que no haya habido recortes de personal, como se está haciendo habitual en el último tiempo. “No se ha despedido a nadie, como asistentes de educación no hemos sufrido eso y lo valoramos”.

Pero en cuanto a las clases que se están desarrollando vía online, aparecen algunas discrepancias. “Se deja a voluntad a los asistentes sobre quién puede cooperar y quién no. Si van a tener que ir al colegio o hacer desde su casa un trabajo en el que tienen todo el material en los colegios, que están cerrados, es complicado, porque hay directores que están pidiendo a los profesionales que hagan un trabajo en que toda la documentación está en el colegio, si fuera todo online, podría ser. Pero si un asistente tiene todo su material en la casa y puede trabajar online voluntariamente, que lo haga, pero el que no lo tenga, no se le puede exigir”.

Finalmente, Pedro Pablo Ramos envió un saludo a los asistentes de la educación en medio de esta cuarentena, “que se cuiden mucho, es un tiempo muy amargo, pero que tiene que pasar y que pronto estemos todos juntos con los alumnos; la gente irá con más ganas de trabajar, los alumnos, de estudiar y creo que todos vamos a cambiar un poquito”.