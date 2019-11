Asegurando su total inocencia, dos jóvenes quedaron con arresto domiciliario nocturno por atentado contra la Catedral

Otros cuatro adultos y tres menores enfrentaron cargos por desórdenes públicos en el centro de Punta Arenas.

“Mis representados aseguran que no tuvieron ninguna participación en los hechos que se les imputan, absolutamente ninguna”, reafirmó el defensor Guillermo Ibacache, quien ayer representó a Salatiel Vera Barría y a Ariel Mondaca Vera, de 19 y 24 años respectivamente, los dos jóvenes detenidos por su eventual participación en el principio de incendio que provocó daños en una de las puertas de ingreso de la Catedral de Punta Arenas.

De acuerdo a los antecedentes dados a conocer en la audiencia de formalización de cargos, ambos individuos, quienes se movilizaban con un grupo de personas, acumularon basura a los pies de la antigua puerta de madera, prendiendo fuego para luego alejarse. Todo habría sido captado por un testigo, quien informó a la policía lo que estaba sucediendo.

A través de las cámaras de televigilancia, y gracias a los antecedentes aportados por el denunciante, se logró identificar las vestimentas de los sospechosos, las que coincidían con las prendas que utilizaban los imputados, lo que terminó con su detención.

En ese sentido, el comisario de Punta Arenas, mayor de Carabineros Hugo Jaque, agradeció la colaboración que la comunidad pueda tener aportando antecedentes al presenciar cualquier delito que esté ocurriendo en la ciudad, ya sea en el contexto de las manifestaciones o en cualquier ámbito.

En el Juzgado de Garantía, la Fiscalía formuló cargos por daños calificados, pidiendo el arresto domiciliario nocturno como medida cautelar, lo cual fue acogido por la jueza Connie Fuentealba, quien además dictó prohibición para ambos de participar en marchas o actos públicos mientras dure la investigación.

A la audiencia asistió en calidad de oyente el abogado representante del Obispado de Punta Arenas, Francisco Cárdenas, quien al ser consultado comentó que se estudiaría el caso antes de iniciar cualquier acción legal.

Otros detenidos

por desórdenes

Cuatro personas fueron detenidas en la tarde del jueves por participar en barricadas y desórdenes en el centro de la ciudad, por lo que la Fiscalía abrió investigación respecto de Francisco Díaz Barrientos, Luis Unquén Calbún, Sergio Ruiz Chiguay y Nicolás Nicoreo Velásquez, quienes quedaron con prohibición de asistir a manifestaciones públicas mientras dure la indagación de sus causas, para lo cual se fijó un plazo de 60 días.

Tres menores en tanto, que también fueron detenidos la jornada anterior, quedaron citados a comparecer este viernes en tribunales, evitando así que pasaran varias horas en un calabozo. Respecto de ellos, S.I.V.U., M.B.H.A., y N.M.A.S., se dispuso también la restricción de asistir a protestas o marchas.

Cabe señalar que el último de los adolescentes, N.M.A.S., también fue formalizado por porte de arma blanca, ya que la policía encontró entre sus prendas un cuchillo de 20 centímetros.

Sobre esta causa en particular, la magistrado Fuentealba señaló en su resolución: “Es necesario entender la impulsividad que puede tener la juventud en estos momentos, en la cual, haciendo propia referencia, nunca realicé ningún tipo de gestión de esa índole en la época militar, todo lo contrario. Como decía el Dalai Lama ‘la paz llevará a la paz, la agresión sólo llevará a tener más agresión y más violencia, no habrá equilibrio si no existe paz’. Por lo tanto, y en relación a ello, se hace necesario para esta jueza acoger la medida cautelar que ha solicitado el Ministerio Público”, concluyó.