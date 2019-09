Asesor del Area Salud de la Cormupa renuncia al cargo

“Lo primero que me gustaría aclarar es que se me vincula con una persona con quien tengo una gran amistad, pero con la cual no tengo ni he tenido una relación de pareja”, aseguró el asesor técnico del Area de Salud Municipal de la Cormupa y presidente regional de Renovación Nacional, Gabriel Vega Gutiérrez, al momento de aclarar los hechos en los que se ha visto involucrado, que desencadenaron la decisión de presentar la renuncia a su cargo, aunque en nuestra edición del sábado, dimos cuenta que el alcalde Claudio Radonich lo había removido de sus funciones.

Ello, tras ser señalado como el causante de la disminución de las horas de contrato de un profesional kinesiólogo del consultorio Carlos Ibáñez para aumentar las horas de contrato de quien fue señalaba como su pareja, de la misma profesión, pero quien se de-sempeñaba en el consultorio Juan Damianovic.

Según informó, cada vez que quedan horas por asignar se hace el ejercicio de repartirlas entre varios profesionales para que no se alejen de los centros de salud familiar. En este caso, acotó, la iniciativa pasa por la petición formulada por el mismo establecimiento para que la profesional continúe con la labor que había desarrollado hasta el momento.

“Acá hubo un concurso público abierto y transparente, con muy buenos resultados, en el cual ninguno de los dos profesionales resultaron seleccionados”, relata Vega, producto de lo cual habrían quedado horas vacantes las que se reacomodaron desde la administración, con el criterio de no dejar sin trabajo a nadie. En este contexto, la kinesióloga con quien se vincula a Vega, habría quedado con 11 horas de dotación y 11 horas de un programa y el profesional del consultorio Carlos Ibáñez habría quedado también con 22 horas de un programa.

“Y si bien yo nunca he tomado decisiones arbitrarias, siempre he actuado de buena fe y nunca con la intención de que alguien se vea perjudicado, deseo ofrecer disculpas públicas al profesional que se veía perjudicado con esta medida”. A pesar de formar parte de esta cadena de gestión, Vega indicó que no cuenta con el poder de tomar solo este tipo de decisiones.

Responsabilidad dirigencial

Asimismo, Vega asumió su responsabilidad como dirigente político, en el sentido de no haber sido capaz de “adelantarse a la posibilidad de que se diera este mal entendido”. Afirmó que cuando se es dirigente político y se desempeña en la administración pública, tiene que tener esa visión.

Aclaró que la sugerencia de la distribución de las horas vacantes no fue aplicada y el kinesiólogo del consultorio Carlos Ibáñez quedará con 44 horas de trabajo desempeñándose en un programa, mientras que a la profesional del consultorio Damianovic se le dará por concluido su contrato.

Vega agradeció la oportunidad de haber trabajado en la implementación de importantes programas de salud, repotenciar las farmacias comunales y reformular la atención primaria en beneficio de los vecinos. Sin embargo, decidió dar un paso al costado y presentó su renuncia a contar del 1 de octubre de este año principalmente porque, por ser dirigente político, este tipo de hechos se prestan para el oportunismo de algunos sectores “que te ponen el blanco en la frente”, finalizó.