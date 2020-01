Asistentes de la educación piden al intendente interceder para obtener el pago de sus bonos

Entre el municipio y la intendencia se movieron ayer al mediodía, un centenar de asistentes de la educación, que con el apoyo del Colegio de Profesores, entregaron una carta y sostuvieron una reunión con el intendente José Fernández Dübrock, a fin de pedirles que interceda ante la Secretaría de Educación y la Corporación Municipal, por el no pago de bonos que correspondían a diciembre y que afecta a unos 750 personas.

El presidente del sindicato de asistentes de la educación, Pedro Pablo Ramos, explicó que “la situación que tenemos es muy grave, porque el gobierno no ha enviado sobre todo, los bonos de zonas extremas, el bono de desempeño laboral y de término de conflicto. Estamos muy molestos, porque es primera vez que en Punta Arenas nos dejan sin aguinaldo, que lo pagaron el 3 de enero, fecha en que también el alcalde había dicho que iba a pagar el bono de zonas extremas, lo que no fue así, entonces aquí nos mienten, a los trabajadores y tengo gente desesperada, que está esperando y no pudo salir de vacaciones o que no se ha podido operar. Esperemos que el intendente pueda mediar y este gobierno pueda dar explicaciones con respecto a esto”.

El seremi de Educación también fue aludido por la presidenta del Colegio de Profesores, Violeta Andrade, quien criticó sus dichos expresados en La Prensa Austral, el lunes 6 de enero: “hemos sido muy transparentes y no entendemos el lenguaje violento de acusarnos de ser poco honestos, ya que en ninguna reunión sostenida le hemos negado el descontento por la situación que viven los funcionarios de la Corporación Municipal, sino por el contrario, a partir de esto él debe tener claro que todo aquello que ha llevado a movilizar a este gremio no es por su responsabilidad, sino por el notable abandono de deberes que las autoridades responsables han tenido frente a la crítica situación que nos afecta como trabajadores”. Es por eso que la presidenta regional del magisterio enfatizó que “solicitamos al intendente que sea parte de este conflicto para buscar soluciones efectivas al problema de la Educación, para lograr acuerdos que establezcan diálogos fructíferos y dejemos de lado el lenguaje violento, amenazador y descalificador que este seremi está teniendo con el magisterio en esta región”.

Respuesta del seremi

Ante estas acciones, el seremi de Educación, Rodrigo Sepúlveda, respondió: “El reajuste del salario del sector público de 2,8 %, es un aumento decretado por Ley, que no depende de la voluntad de ninguna institución o autoridad en particular. Esta Ley se publicó recién el sábado 21 de diciembre de 2019, por lo que actualmente está siendo tramitada. No debemos olvidar que todas estas medidas deben pasar por un exhaustivo proceso administrativo, por lo que estamos monitoreando el proceso, de manera de verificar la correcta transferencia de los recursos a los sostenedores por concepto de subvención escolar, que es la labor que debe cumplir el Mineduc”.

Pago para mañana

En últimas horas de la tarde, la Corporación Municipal comunicó a los directores que “ya se encuentra autorizado el pago a los funcionarios, del bono especial contemplado en la ley de reajuste del sector público”, y que ayer fueron informados que estos fondos fueron depositados al municipio el 31 de diciembre. “Finalmente, el cheque fue entregado pasadas las 13 horas por parte de la DAF, generándose inmediatamente los procesos internos de pago por parte de Corporación, los cuales ya están programados, a efectos de que los funcionarios reciban su pago a contar de las cero horas del viernes 10 de enero”.