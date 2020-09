Asociación de Dueños de Botillerías denuncia 50 nuevos clandestinos en Punta Arenas

Presidente nacional de la organización advierte que este tipo de negocio al margen de la ley, funcionan en dos modalidades; “delivery” y “tienda”.

La Asociación Gremial de Dueños de Botillerías de Chile hizo llegar una carta al alcalde Claudio Radonich, exponiendo el difícil momento que están viviendo como sector en Punta Arenas, debido al horario de funcionamiento que impuso el Concejo, producto de la segunda cuarentena.

El presidente nacional de la organización, Marcial Pérez Díaz, expresa las necesidades y problemáticas producto del actual horario de expendio de bebidas alcohólicas para Punta Arenas, de 9 a 11 de la mañana.

“Producto de la restricción horaria hemos visualizado e identificado por lo menos 50 nuevos clandestinos”, que no son otra cosa que venta informal de alcoholes, consecuencia de aquello no pagan patente, no emiten boletas ni pagan impuestos.

Indican que estos clandestinos funcionan en dos modalidades, “delivery” y “tienda”, ya sea realizando entregas en la comuna, inclusive en horas de toque de queda, “o bien atendiendo en sus tiendas hasta altas horas de la madrugada bajo la impunidad de la noche y la falta de fiscalización”.

La organización reconoce el rol de las botillerías de Punta Arenas, “quienes son agentes de ayuda a sus barrios, conocen a sus vecinos, se preocupan por la seguridad de su entorno instalando cámaras y barrotes de seguridad. Muy diferente a la inescrupulosa venta informal de alcoholes, donde como ya hemos destacado genera sus ganancias en consecuencia directa por el cierre prematuro de los depósitos de bebidas alcohólicas”.

En la carta se hace mención a los perjuicios que ha generado el horario municipal dispuesto para los depósitos de bebidas alcohólicas, los cuales ya estaban afectados por el toque de queda y ahora por la restricción de funcionamiento hasta las 11 de la mañana. “Producto de esto están al borde de la derrota financiera, advirtiendo insolvencias irreparables, quiebras efectivas y desempleo generalizado”,

Propuesta

La organización propone al municipio establecer un horario de funcionamiento en cuarentena desde las 11 de la mañana hasta las 22,30 horas.