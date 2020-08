Asociación de Funcionarios de la seremi de Salud critica la gestión de renunciada autoridad

“Queremos creer sinceramente, que las declaraciones de nuestro ministro Dr. Enrique Paris apuntan directamente a esta pésima gestión”. Así reaccionó la Asociación de Funcionarios de la Autoridad Sanitaria (Afas Magallanes), frente a la renuncia indeclinable a su cargo de la seremi de Salud, Mariela Rojas, enumerando algunos conflictos que se arrastraban durante el tiempo de pandemia, generando el cierre de los canales de diálogo con el ente gremial.

En primer lugar, la organización reivindica la función de los funcionarios de la seremi de Salud, que desde marzo de 2000 e, incluso, desde enero en el caso del Departamento de Salud Pública ha trabajado sin descanso en controlar esta pandemia, demostrando, con creces, un alto compromiso con la institución, muchos de ellos sin recibir, ni siquiera, un pago extraordinario.

Este fue uno de los temas denunciados a la autoridad saliente, recibiendo como resultado “el cierre de puertas por parte de la seremi y su jefa de gabinete”.

Si bien el gremio dice entender y compartir la preocupación de la población frente al manejo de la pandemia, pero a la vez clarifican que los trabajadores del sector no pueden hacer más de lo que la normativa y disposiciones del Ministerio de Salud y de la autoridad regional mandatan.

“En este mismo sentido podemos manifestar que nuestra mayor preocupación radica en que las decisiones importantes de la pandemia están en manos de profesionales que no pertenecen al área de la salud pública y son asesores cercanos de la seremi saliente, como es el caso de la jefatura del departamento de Desarrollo Institucional y jefa de Gabinete y que se han basado más en criterios netamente administrativos y económicos”, señala el comunicado.

Fracaso

Acusan derechamente el fracaso de esta administración sanitaria, al atribuirle “la nula capacidad de hacer gestión, de coordinar o articular alianzas y de comunicar a la comunidad respecto a las acciones y procesos que realiza la autoridad sanitaria, de educar a la comunidad y estar con una disposición abierta hacia los medios de comunicación que son entes importantísimos para comunicar de manera correcta y que el mensaje llegue bien y oportunamente”.

A Mariela Rojas le reprochan que cada vez que se presentaba una auditoría del sistema de gestión de calidad, visita de una autoridad de Santiago o ante el más mínimo conflicto, se “ausentaba por días o meses, sin que jamás enfrentara el conflicto de manera oportuna y de frente, a través de diálogo, lo mismo con este gremio, demostrando su poca capacidad y visión política”.

Mencionan también que hubo una pésima organización para la atención de público que llegaba diariamente a las oficinas de la Seremi a realizar diferentes consultas, echando de menos un esfuerzo comunicacional, como muchas instituciones lo hacen para informar claramente a la comunidad respecto a cómo hacer los trámites, no teniendo ningún posicionamiento con la comunidad, ni cercanía con ésta.

Barreras sanitarias

En cuanto a las barreras sanitarias como en el sector de Kon Aiken y fiscalizaciones de cuarentenas o residencias sanitarias, critican que hay trabajadores, que no siendo su función y muchas veces sin las condiciones de elementos de protección personal, ropa térmica adecuada a las condiciones climáticas, sin condiciones sanitarias como baños, igual han asistido a colaborar en esta labor, dejando expuestas a personas de la comunidad y a su propia familiar a contraer el virus.

Enseguida hacen recuerdo del oficio de fecha 1 de julio pasado, enviado a la Subsecretaría, ante el nulo avance con las reuniones sostenidas con la autoridad regional. Una de las malas prácticas denunciadas era que en ese momento contaban con 3 choferes a tiempo completo, sin relevo ni descanso, y más encima sin cancelarle las horas extraordinarias en dicho mes. Este oficio generó el cierre de la comunicación con el gremio.

También consideran incomprensible que a seis meses de la pandemia, los equipos aún no cuenten con todos los elementos para poder trabajar, y que apenas existan 17 trazadores, cifra que está muy por debajo de lo que indican las recomendaciones internacionales por cantidad de habitantes (entre 50 y 80 trazadores por 100.000 habitantes).

Recuerdan que este fin de semana, en un día, se reportó más de un centenar de casos positivos, número que debe multiplicarse al menos por 5 contactos, sin que equipo telefónico a cargo cuente con manos libres ni teléfonos que les permitan llamar cómodamente (además de llamar deben digitar la información); lo que significa un esfuerzo físico y emocionalmente tremendo llamar a esa cantidad de personas, considerando que llevan desde marzo en las mismas condiciones.

Afas Magallanes concluye señalando que a la fecha la jefatura a cargo de la administración de esta pandemia y de las residencias sanitarias y asesora cercana de la seremi saliente, no ha sido capaz de generar nuevos espacios, ya sea generando puntos de red o simplemente con teléfonos celulares para habilitar nuevos puestos en espacios que no están siendo ocupados en la seremi; ni de entregar los elementos de protección que han sido solicitados por los fiscalizadores de barreras y acción sanitaria, que son los entes técnicos que ocupan dichos elementos y se exponen al riesgo. Sin embargo, reconocen el trabajo de este Departamento tan importante en materia de administración, finanzas y abastecimiento, pero lamentan que no sea un ente de gestión y que facilita el trabajo de los funcionarios/as que están en primera línea.

Afas Magallanes aglutina a alrededor de un centenar de asociados, de un total aproximado a los 140 funcionarios, entre planta, a contrata y honorarios.