Asociaciones exigen renuncia de la seremi de la Mujer

A través de medios y redes sociales iniciaron campaña para terminar con “el maltrato y acoso laboral” en contra de funcionarias y funcionarios.

Como “particularmente grave y repudiable” calificó la presidenta regional de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, Doris Sandoval, el acoso laboral que aseguran ha existido al interior de la secretaría regional ministerial de la Mujer y Equidad de Género.

El tema fue abordado a través de una conferencia online donde participaron asociaciones sociales y gremiales de mujeres, la Asociación de Funcionarias del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género (Anfummeg) y la Anef, la que se desarrolló tras la audiencia del pasado lunes por la demanda interpuesta por funcionarios y funcionarias de la seremi por vulneración de derechos fundamentales.

Doris Sandoval -quien fue citada a declarar como testigo- lamentó que desde la propia institucionalidad pública, responsable de prevenir y eliminar la violencia de género, “provenga el maltrato y, más aún, se proteja por acción u omisión a quienes ejercen acoso laboral”.

Por su parte, Vesna Madariaga, directora nacional de Anfummeg, planteó que “es muy triste y lamentable que en este contexto que estamos viviendo en medio de esta crisis social y sanitaria, de hambre para muchas personas, de agudización de la violencia machista y patriarcal para muchas mujeres, la labor de nuestra institución, que debería estar abocada completamente a garantizar condiciones de vida dignas para que las mujeres que viven en Chile, una vez más nos encontremos haciendo declaraciones para defendernos como sindicalistas de nuestros propios y propias jefes y jefas y las “autoridades” del gobierno de turno. Algo que no vamos a tolerar y mucho menos a acostumbrar, es que en nuestra institución exista la violencia laboral, que en la Región de Magallanes se hace tremendamente dramática ya que ha afectado a un equipo completo, por un liderazgo autocrático y maltratador de parte de la autoridad regional”.

En tanto, la vicepresidenta de la Mujer de la Anef, Marcia Lara, exigió una respuesta inmediata de las autoridades, ya que el caso de Magallanes ha sido expuesto al gobierno desde el año pasado. “Desde que esto comenzó, todos exigimos la salida de la señora Patricia Mackenney y no han respondido. Pero no vamos a seguir aceptando este maltrato y vamos a ser cada vez más enérgicas en exigir la salida de la secretaria regional porque no nos representa y abusa de su equipo de trabajo. Además, no puede ser que un sumario laboral lleve más de un año sin ser resuelto”, expresó.