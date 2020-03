Asociaciones piden al gobierno «salvar» al turismo

Diferentes asociaciones gremiales vinculadas al turismo en Magallanes realizaron un llamado al gobierno para «salvar» a esta industria, ante el fuerte impacto que las medidas preventivas del coronavirus están teniendo y tendrán para este sector.

«Apoyamos complemente las medidas tomadas y sabemos lo necesario que es «actuar rápido» para no seguir los caminos que han tenido otros países, donde hoy la situación está fuera de control. Lamentablemente, todas estas medidas tienen un alto costo y un impacto sin precedentes en la industria turística y, probablemente, muchos no se podrán recuperar. No existe capital de trabajo para solventar el invierno y parte de la siguiente temporada», advierte.

La declaración conjunta la firman la Asociación Magallánica de Empresas de Turismo AustroChile A.G., la Asociación Gremial de Hoteleros y Servicios Turísticos de Torres del Paine A.G. y la Asociación Gremial Patagonia Bureau A.G..

Estas entidad piden al gobierno actuar en forma inmediata estableciendo medidas concretas a favor del sector:

«Solicitamos a Corfo sea nuestro intermediador con el gobierno, para que éste pueda tomar medidas realistas y efectivas para poder generar el capital de trabajo que necesitamos:

«1.- Aplazar todos los pagos que dependan del Estado, como Iva, impuestos, contribuciones.

«2.- Generar canales expeditos y alternativos para recuperar inmediatamente Iva exportador y Decreto Ley N° 889.

«3.- Ser un Inter mediador para con la banca: aplazamiento de intereses y pagos, facilidades para nuevos créditos, servir de aval.

«4.- Apoyo al empleo local, buscar incentivos frente a la gran cesantía que existirá, subsidio especial para mano de obra, a fin de no tener que reducir personal y generar más incertidumbre».

También se recuerda que, en el pasado, Corfo generó garantías especiales para otros sectores económicos: Fogape (Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios) y Fogain (Fondo para la Inversión y Capital de Trabajo), los que permitieron a los empresarios acceder a créditos a pesar de su alto riesgo.

«El turismo es un sector que congrega a una gran variedad y volumen de empresas: hoteles, restaurantes, transporte (aéreo, marítimo y terrestre), tour operadores, catering, eventos, guías, proveedores de alimentos y servicios, entre otros, y todos, empresas micro, pequeñas, medianas y grandes, estamos viendo con angustia y desazón, la amenaza de quebrar y/o de dejar de ser fuente de empleo», hacen ver.

«Fue complejo levantarse de la crisis social de hace unos meses, y hoy con esta pandemia, ya se han cancelado todas las reservas para los meses siguientes y un alto volumen de las reservas de la siguiente temporada, lo que trae consigo perdidas (económicas y de empleo), en toda la cadena de abastecimiento y servicios.