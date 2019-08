Asoducam defiende la vía elevada y asegura que es la alternativa más conveniente para todos los usuarios

El presidente de los camioneros, Miguel Cárdenas Salazar, afirmó que si los consejeros regionales critican el costo del proyecto, que sean claros y digan dónde quieren invertir esos $21 mil millones, aunque en este caso son recursos sectoriales.

Su total respaldo a la idea de que se construya una vía elevada en el cruce de Avenida Frei-Ruta 9, manifestó el presidente de la Asociación de Dueños de Camiones (Asoducam), Miguel Cárdenas Salazar.

El también director nacional del Tránsito Internacional de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile, remarcó que si bien es respetable la postura de algunos concejales y consejeros regionales -estos últimos oficiaron al Presidente Piñera para frenar la obra-, que rechazan la iniciativa, es importante que la ciudadanía sepa que existen aspectos técnicos y operativos de nivel vial que respaldan la necesidad de contar con dicha infraestructura que se estima, podría demandar una inversión superior a los 21 mil millones de pesos,

– ¿Cuál es el tenor de los fundamentos de Asoducam, para avalar la ejecución de una vía elevada en este conflictivo nudo vial?

– “En lo principal, partimos de la base de que nuestra asociación aglutina a 1.874 de los poco más de 2.000 camiones de alto tonelaje que hay en la comuna y por tanto, somos actores relevantes también en términos del flujo diario que circula en ese sector”.

“Hemos analizado acuciosamente el estudio de ingeniería que tiene el Ministerio de Obras Públicas (Mop) en referencia a la vía y sin duda alguna que es la alternativa más conveniente para todos los usuarios de la ruta, tanto a nivel de vehículos, como de peatones y ciclistas”.

“En el caso nuestro, esa opción resolvería definitivamente la conformación actual del espacio, ya que los radios de giro existentes en ese cruce son insuficientes y mal diseñados, lo que deriva en virajes restrictivos con excesivas longitudes de cola, dificultando la normal operatividad de la intersección y por ende, generando inseguridad y demora”.

“Es más, a la fecha los camiones de más de dos ejes que ingresan a la Avenida Frei desde la Ruta Y-565 (camino a Río Seco), tienden a bloquear el eje conformado por la Ruta 9 ante el poco espacio disponible. Esto se soluciona según lo proyectado por el Mop, desplazando el acceso a la Ruta Y-565 permitiendo de esta manera longitudes de cola”.

“En lo que tiene que ver con nuestro rubro, todas estas acciones permitirán un acercamiento a todas las zonas de carga y descarga, como es el muelle Mardones, Zona Franca, Barrio Industrial y la misma Ruta 9, lo que es importante de tener en cuenta porque a futuro habrá un alto flujo de camiones en el sector, una vez que haya entrado en operaciones nuestro aparcadero, ubicado en el kilómetro 11,5 norte”.

– ¿Por qué cree Ud. que si a la vista hay ventajas como las descritas, las voces opositoras al proyecto no decaen?

– “Eso es porque no se está hablando de los alcances de la iniciativa a nivel técnico y por lo mismo, es importante que la ciudadanía tenga más elementos para comprender la relevancia e impactos que pueda tener esta vía. Lo digo porque el proyecto contempla en extenso la protección del humedal existente y que aún cuando al respecto hubo varias reuniones de participación ciudadana con autoridades, nadie se opuso en su momento. Entonces es tremendamente sorprendente que hoy aparezcan voces diciendo ‘NO’, a esta solución”.

“Si los consejeros critican el costo del proyecto, que sean claros y digan dónde quieren ocupar esos $21 mil millones. Si es para hacer la Circunvalación, no estamos de acuerdo, porque si tomamos en cuenta que considera el tramo que va desde el lado sur de la ciudad hasta el Barrio Industrial, su construcción tomaría aproximadamente 10 años. En cambio, para el nudo vial, con la plata que se ha presupuestado a través del Mop tendríamos esa solución antes de tres años”.

– ¿Molesta el que la vía elevada esté sujeta en su evaluación a posturas que limitan con lo meramente político?

– “No me molesta esa mirada pero es evidente que todos los entes involucrados tienen que sentarse a conversar, tanto los detractores, como quienes apoyamos. No olvidemos que con ese proyecto está de acuerdo la Cámara Chilena de la Construcción, lo que no es menor. Si nosotros como camioneros y esos ingenieros expertos en la materia tenemos una mirada más objetiva y técnica, es bueno que se valore. En estos momentos, nadie habla de la incomodidad que genera el flujo vehicular en esa zona para quienes transitan desde y hacia el Parque Cementerio Cruz de Froward y algunas industrias para las que ese cruce es pésimo”.

“Debemos reiterar que un catastro realizado por organismos fiscalizadores determinó que transitan por dicho cruce sobre 10 mil vehículos al día en promedio y en ese contexto al menos para los camiones se requiere urgentemente tener una salida expedita. No es posible que deban esperar por 20 metros de espacio para poder cruzar. Por todo lo expuesto, no existen motivos que justifiquen la suspensión de este gran proyecto que en definitiva, entrega una solución al gran problema de congestión. De esta manera, le estaremos entregando seguridad vial y un tránsito fluido no sólo a los choferes de camiones sino a toda la comunidad de Punta Arenas”.