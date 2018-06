Asoducam: empresas magallánicas favorecen a camiones cargueros de grandes firmas afuerinas

Durante una reunión con la ministra de Transportes, Gloria Hutt, el presidente de la organización local del rodado, Miguel Cárdenas, dio cuenta de otros problemas que aquejan a los camioneros de la región, como es la falta de una conectividad real y efectiva, además de la interminable espera por un aparcadero para el gremio del rodado. También reprochó el monto exiguo y ‘miserable’ que se les paga los camioneros locales para transportar mercancías desde y hacia Magallanes, en conexión con el resto del país.

El jueves pasado el director de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile y presidente de la Asociación de Dueños de Camiones (Asoducam) Punta Arenas, Miguel Cárdenas, se reunió en Santiago con la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, instancia en la que informó a la autoridad respecto de los principales problemas que aquejan a los camioneros de Magallanes.

Entre ellos, se refirió a la poca ‘responsabilidad social empresarial’, demostrada a su juicio, por parte de muchas empresas de Magallanes, las cuales estarían favoreciendo preferentemente a grandes firmas del transporte de carga, llegadas de otras partes del país, dejando de lado a los ‘camioneros chicos’ de nuestra zona.

Esto último, aseguró, está generando una gran crisis económica en el sector. “No es posible que empresas que usufructúan de beneficios tributarios y acogidas a leyes de excepción, por estar en nuestra región, estén favoreciendo a grandes empresas foráneas del transporte de carga, que nada dejan en Magallanes”, señaló.

Valor del flete

Asimismo, Miguel Cárdenas develó el gran problema que según advierte, existe al día de hoy en la región, producto de que los grandes generadores de cargas, a pesar de los beneficios que reciben de parte del Estado, están cancelando un monto exiguo y ‘miserable’ a los camioneros locales para transportar mercancías desde y hacia Magallanes, en conexión con el resto del país. “Hoy día, le están pagando a los camioneros que realizan el tránsito Chile-Chile, apenas entre $500 y $700 por kilómetro cargado, valores que no se condicen con los altos valores que reciben estas empresas mensualmente, de parte del Estado de Chile, solamente por leyes tributarias y de excepción. Es algo vergonzoso e impresentable que no alcanza para cubrir los costos operativos que significa mover camiones con mercancías por sobre los 22.000 kilos”, dijo junto con afirmar que la gran mayoría de camioneros de Magallanes están absolutamente desconcertados y agobiados económicamente, lo que no les permite cumplir con sus obligaciones bancarias ni tributarias.

Aparcadero

Otra de las temáticas planteadas por el presidente de Asoducam, apunta al polémico e incierto destino que ronda ante el anhelado plan de contar con un aparcadero de camiones, en nuestra ciudad. “Se informó en extenso sobre el desarrollo de este importante proyecto, que data desde el 2008. En el primer periodo del gobierno del Presidente Piñera se compraron a través del gobierno regional (Gore) las 5,5 hectáreas que hoy esperan que las autoridades retomen y avancen. Otros beneficiados directos con este esperado aparcadero, serán los habitantes de Punta Arenas, que ya no verán transitar por sus calles camiones de gran tonelaje, los cuales obstaculizan el normal desarrollo del tránsito, tanto dentro de la ciudad como en su casco urbano. Este aparcadero, una vez concluido, permitirá entregar una serie de concesiones y servicios, que se verán reflejados en un sinnúmero de oportunidades de trabajo para muchas personas y pequeñas empresas”.

Senasa Argentina

A su vez, la ministra Hutt Hesse, conoció en detalle las circunstancias que entre los días 16 y 18 de noviembre del 2016, obligaron a la Asoducam movilizarse en el cruce de la primera angostura de Magallanes. Esto último, para efectos de exigir la presencia definitiva de un funcionario de Senasa Argentina en el paso fronterizo de Integración Austral, debido a que los camioneros de Magallanes deben ingresar a la ciudad de Río Gallegos a realizar este trámite obligatorio.

Cárdenas recordó además, que semanas después, los días 5 y 6 de diciembre de aquel año en Buenos Aires y con motivo de una reunión bilateral, el gobierno argentino se comprometió con el Estado de Chile para que a más tardar en diciembre del 2017, estuviera habilitado el lugar físico para que el funcionario trasandino, pudiera cumplir su cometido profesional en el paso Fronterizo de Integración Austral. “A pesar del tiempo transcurrido, no existen señales algunas de que este funcionario de Senasa-Argentina, comience a operar desde el lugar comprometido”.

Ministra preocupada

Por su parte y como bien señaló el timonel de Asoducam, la ministra de Transportes y Telecomunicaciones demostró absoluta preocupación por todos los temas que le fueron planteados. “Especialmente sobre el aparcadero, toda vez que ella fue una de las impulsoras de la compra del terreno en la oportunidad que era subsecretaria de Transportes del primer gobierno del Presidente Piñera”.

Añadió que otro de los avances tras la visita, es que el abogado y jefe de la División de Tránsito Internacional del Ministerio de Transportes, Pablo Ortiz, se reunirá con su contraparte de Argentina para analizar y dar solución definitiva al problema del Funcionario de Senasa y otros de real interés, como es el tema de los 18,60 metros en el largo de las unidades que realizan el tránsito Chile-Chile por territorio argentino, criterios de los funcionarios argentinos en fronteras, controles carreteros y otros.

Durante el encuentro estuvieron presentes también la jefa de División de Normas, Lorena Araya y un asesor de la ministra Hutt.