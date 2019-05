Asogama emplaza a Impuestos Internos y a Salud a “despertar” para combatir el delito de abigeato

“El abigeato es uno de los problemas más grandes que tenemos en este rubro. Estamos enfrentándonos a bandas organizadas por lo que se requiere de un trabajo más profesional y multidisciplinario”, expresó René Milicevic, presidente de la Asociación de Ganaderos de Tierra del Fuego, quien participó en la reunión convocada por la diputada Sandra Amar en la que participó tanto Carabineros como representantes de las asociaciones ganaderas de la región.

A raíz de este encuentro, quedó establecida una mesa de trabajo contra el abigeato, en donde se trataron temas como la labor preventiva y la necesaria modificación al Código Penal respecto de la sanción a este tipo de delito.

El general de Carabineros, Roberto Machuca, aseguró que desde el inicio de su gestión en Magallanes ha escuchado sobre este problema que aqueja a la ganadería local. Hizo un balance positivo de su participación en esta primera mesa de abigeato y comentó que las expectativas para la segunda reunión son bastantes altas. “La idea es poder reducir en su más mínima expresión este delito por lo que debemos ir modificando ciertos procedimientos para tener resultados óptimos”.

Por su parte, la diputada Amar afirmó que las mesas de trabajo son importantes, pero que lo primordial “es aunar voluntades y concretar a la brevedad posible, acciones que prevengan y terminen con este tipo de delitos”. Agregó que su equipo parlamentario ya se encuentra trabajando para contribuir desde el punto de vista legislativo a subsanar varios vicios presentes en la ley.

René Milicevic, presidente de la Asociación de Ganaderos de Tierra del Fuego sostuvo que “este tipo de reuniones es fundamental porque podemos reafirmar la situación que estamos viviendo como ganaderos”. Siguiendo esa línea, Grani Martic, presidenta de Asogama, afirmó que “hay una necesidad importante de realizar un trabajo en conjunto por lo que valoramos esta iniciativa de la diputada Amar”.

No obstante, la presidenta también realizó una fuerte crítica: “es fundamental que despierten los distintos servicios ¿Dónde está Impuestos Internos? Si hay mataderos clandestinos, ¿dónde está el Servicio de Salud? No puede ser que estas entidades no tengan iniciativa y sean reactivas. Ojalá no esperen a ser presionados y actúen como corresponde”, declaró Martic.

En la reunión, celebrada en la Prefectura de Carabineros, se hizo un llamado a establecer alianzas público-privada que posibiliten un mayor control y protección de los predios. Por medio de video conferencia, también participaron ganaderos de Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams en compañía de los comisarios respectivos. Se espera que la próxima mesa de trabajo se realice en junio para evaluar los avances respecto al tema.