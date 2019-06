Astrónomo José Maza ejercitó las mentes de 900 personas en su charla “Somos polvo de estrellas”

La actividad cerró la Semana de la Educación Artística de la seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Previamente, dio inicio al programa “Diálogos en movimiento”, en el Liceo Luis Alberto Barrera.

Estudiantes de enseñanza media de 19 colegios de Punta Arenas, además de delegaciones de Puerto Natales y Porvenir, y público en general, repletaron ayer, el gimnasio del Instituto Sagrada Familia, donde el astrónomo, astrofísico y Premio Nacional de Ciencias Exactas 1999, José María Maza Sancho, presentó su charla “Somos polvo de estrellas”, que cerró la Semana de la Educación Artística de la seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, con apoyo del Proyecto Asociativo Regional, Par Explora Magallanes. Antes, a las 8 de la mañana, se reunió con estudiantes del Liceo Luis Alberto Barrera, en la biblioteca del establecimiento, dando inicio al programa “Diálogos en movimiento”, también de esta secretaría ministerial.

A pesar de que el micrófono le jugó constantes malas pasadas, Maza de entrada, captó la atención de los estudiantes, utilizando el soporte de imágenes, pero principalmente, a través de ese estilo lúdico para abordar temas, en apariencia, densos. Con la astronomía como punto de partida, en particular con su libro “Somos polvo de estrellas”, Maza establece relaciones con la cultura, la educación y el interés por el conocimiento, deslizando críticas, por ejemplo, a la reciente decisión del Ministerio de Educación de dejar los ramos de Historia y Educación Física como optativos para tercero y cuarto medio. Al mencionar su rechazo a esta medida, se llevó el cerrado aplauso de los presentes.

La charla se extendió por poco más de una hora y después llegó el turno de las preguntas del público. Aquí destacó la consulta de la pequeña estudiante de tercero básico del Colegio Contardi, Valentina Villegas Alvarado, quien preguntó “si puede haber vida en Kepler, porque tiene una estrella enana y que da mucho calor, y dicen que puede haber vida”. En su respuesta, Maza aludió a que recién se está investigando la posibilidad de ir a Marte, y que Kepler aún es muy lejano. “En ocho meses es posible llegar a marte y toma otros ocho para volver, pero tú podrás ver cuando el hombre llegue a Marte, pero yo no”.

Acompañada de sus padres Alejandro Villegas y Miriam Alvarado, la niña comentó, ya con su libro firmado y con dedicatoria, que “Me gusta la astronomía, siempre en mi casa voy escribiendo en una libreta las cosas que voy buscando en internet, sobre los planetas”.

Otra de las preguntas estuvo a cargo de la presidenta del Centro de Alumnas del Instituto Sagrada Familia, la colombiana Lesly Martínez Rosas, quien le consultó qué le motivó a mostrar la astronomía a nivel nacional. Tras comentarle que por sus raíces españolas es bien testarudo, Maza concluyó manifestando que “el fruto del cerebro humano me emociona, y si puedo transmitirlo, lo hago con mucho gusto”. Posterior a esta respuesta, la estudiante agradeció la oportunidad de asistir a esta charla. “Aclaró muchas cosas sobre la teoría del Big Bang, que uno no tiene tan claras en las clases de ciencias y él vino con su temática bien clara, de una forma muy entretenida, juvenil y me interesó demasiado, por lo que me encantaría seguir escuchando charlas de él”.

Al final de su conferencia, y como mensaje a las mentes escolares que lo escucharon, José Maza destacó dos cosas que le avergüenzan: primero, que Chile sea, de los 40 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Ocde, el que menos invierte en ciencia y tecnología, con un 0,37% “y si doblamos la inversión, seguiríamos siendo los últimos. Y lo otro que me avergüenza es que tenemos a los parlamentarios mejor pagados del planeta, así que cuando ustedes sean ciudadanos, infórmense y voten, pregúntenles a los parlamentarios si de verdad están dispuestos a aportar para el desarrollo de Chile. El país es de ustedes”.

Testimonios

Tras la charla, Maza departió con un gran número de estudiantes que le pidieron que les firme alguno de sus libros. Mientras esperaba su turno, Rubén Alvarado, del Colegio Punta Arenas, comentó que “se abocó bastante al intelecto de los estudiantes que estuvieron acá, debido a que no usó un lenguaje muy complicado para entenderlo, además que supo complementarlo con imágenes de una forma mucho más divertida y dinámica”.

A su vez, Jessica Vásquez, del Insafa, calificó la conferencia de “Impresionante, bueno, nada que no haya escuchado antes en el colegio, pero sí complementó muchas cosas con lo que está pasando hoy en día, con Marte, incluso acá mismo. Lo hace como más juvenil, muy moderno, muchas cosas la toma como menos en serio”. Finalmente, Ignacia Agurto, del Liceo María Auxiliadora, comentó que la charla “me motivó a seguir investigando e informándome sobre esto. Es como súper motivacional, para que uno preste atención”.