Astrónomo y astrofísico José Maza llegó anoche a Punta Arenas para ofrecer hoy dos charlas a estudiantes: “Me causa una gran alegría ver que efectivamente la gente está ansiosa de recibir más cultura”

“Encuentro insólito que en Magallanes, teniendo 2 millones de ovejas no haya una carrera de Medicina Veterinaria”, fue una de las reflexiones del Premio Nacional de Ciencias Exactas.

José Maza se ríe y reconoce que no le molesta que le digan que es un “rockstar” de la ciencia. En los últimos años, el astrofísico, astrónomo y Premio Nacional de Ciencias Exactas 1999 se ha convertido en un referente y en éxito de ventas, con sus libros “Somos polvo de estrellas”, “Marte, la próxima frontera” y “Eclipses”. Cuidándose la garganta del frío de Punta Arenas, Maza arribó anoche, proveniente de Antofagasta, donde reunió a 5 mil personas en el anfiteatro de las Ruinas de Huanchayo.

A Punta Arenas llegó invitado por la Seremía de las Culturas, las Artes y el Patrimonio para dictar la charla “Somos polvo de estrellas”, primero en el Liceo Luis Alberto Barrera, a las 8 horas, y luego en el Instituto Sagrada Familia, a las 10 horas, para público más general, aunque las invitaciones se acabaron en un suspiro. Una muestra del interés que genera su presencia.

Este señor de 71 años y de aspecto frágil, en cuanto comienza a hablar demuestra la pasión con la que se toma su rol como divulgador de la ciencia, el desarrollo del pensamiento y la educación. Sus orígenes españoles afloran a veces con la vehemencia con la que transmite sus críticas más profundas, hacia los modelos educativos y económicos imperantes.

Maza no se sorprende cuando se le habla del fenómeno en que se ha convertido con sus charlas y comentarios, porque “creo que el fenómeno siempre estuvo ahí, que es el interés de la gente por escuchar cosas que tengan algún contenido”, por eso, tras enumerar sus últimos eventos masivos, asegura que “me causa una gran alegría ver que efectivamente la gente está ansiosa de recibir más cultura”.

Para Maza, una de las misiones de los ministerios de Cultura o de Ciencias es traspasar cultura a la población. “porque todos tienen la posibilidad de pensar y asociar una cosa con otra, y desgraciadamente, en Chile, por muchos años, se ha creído que la cultura es para la gente culta, entonces el que no tiene cultura, ‘cómo le vamos a decir eso si no lo va a entender’. Y si uno lo cuenta con palabras simples y explica ideas básicas, la gente puede entenderlo”. Y para ello puso un ejemplo: “El otro día escuchaba a un médico que hablaba sobre un paciente que ‘esto le produjo un edema, que derivó en una hipoxia y que finalmente, le produjo una isquemia, y por eso el paciente murió’. Yo decía, ese médico a quien miércale le está hablando. Uno puede explicar lo mismo con palabras comunes y corrientes, pero cada vez que un médico da una explicación es como para demostrarle a la población que él sabe mucho, porque tiene un lenguaje críptico”.

Visión de Magallanes

El año pasado, José Maza dictó una charla en la Universidad de Magallanes. En esa oportunidad notó algo que le llamó mucho la atención: “Encuentro insólito que en Magallanes, teniendo 2 millones de ovejas no haya una carrera de Medicina Veterinaria. Se lo dije al señor rector, la Universidad de Magallanes debería tener una carrera que no solamente dé el título de médico veterinario, sino que un magíster y doctorado, en ovinos. Deberían venir de todas partes del mundo a estudiar a las ovejas de Magallanes”.

Lo mismo cuando vio la fuerza del viento. “Yo decía ‘¿pero acá la universidad está haciendo una apuesta grande por energía eólica?’ y un amigo me decía, ‘nooo, porque el gas es barato’, pero el gas no es infinito. Aquí el viento te puede mover turbinas, la molestia del viento la puedes transformar en una bendición”, recalcó.

Esa costumbre del “tal vez, más adelante”, molesta mucho a Maza. Volviendo al tema ovino, explica con gracia que “uno de mis pecados cuando voy a España es comer queso de oveja, es maravilloso, y que yo sepa, Chile no produce queso de oveja ¿Dónde están los emprendimientos? Deberíamos estarle vendiendo queso de oveja a todo el mundo, no, aquí, aparentemente, el gran negocio es esquilar la lana, y venderla en fardos, hasta con los palitos que tienen, ni las lavan y total con eso ganan plata, entonces para qué se van a esforzar más, es como la ley del mínimo esfuerzo. Obviamente, los empresarios tienen el dinero para invertir, pero parece que no tienen las ganas, posiblemente porque no tienen el conocimiento y no se quieren meter en algo que parece riesgoso”.

“Hay carreras de Veterinaria en Santiago que han comprado 20 ovejas y las tienen en un patio para que los alumnos conozcan lo que es una oveja, y aquí tienen 2 millones, entonces la carrera de Veterinaria está cantada para que esté acá y sea súper exitosa”, insistió Maza quien afirma que “el problema es que Chile está abducido por los economistas”.

La educación

Donde ha ido, José Maza ha rechazado con fuerza los cambios curriculares que pretende imponer el Ministerio de Educación, principalmente el referido a dejar como optativo, en tercero y cuarto medio a Historia. “Cuando yo tenía 10-12 años, me enseñaban historia, pero me enseñaban hechos. Pero a esa edad no tenía mucha capacidad de relacionar los hechos y más adelante te volvían a explicar lo mismo y ahí uno, más o menos conocía la mayoría de los hechos y las relaciones uno las iba armando. Un cabro de 16-17 años incluso apenas tiene la madurez de poder decir ‘aquí estamos listos’. Si la historia se la vamos a explicar cuando tiene 13-14, cómo le explicas la Guerra del Pacífico”.

“La Guerra del Pacífico fue una en que Chile peleó con Perú, para defender los intereses de Inglaterra. Los ingleses ganaron la Guerra del Pacífico, no Chile. Claro, Chile se tomó un pedazo de territorio que era boliviano y peruano, por la fuerza militar. Pero los grandes triunfadores no fueron los trabajadores. Mira la matanza de Iquique, que fue 20-30 años después de que Chile se había tomado esa zona. Y mataron a todos los trabajadores porque estaban pidiendo que les pagaran con plata y no con fichas. Y el Ejército, el general que a propósito nunca me he querido aprender el nombre, dice que ‘por la irresponsabilidad de un grupo de personas, se está poniendo el riesgo la seguridad de Chile’ y van y los ametrallan, mataron a 3.500 personas, mujeres, niños. Entonces, claro, esa parte de la historia en Chile nunca han querido que la enseñemos, pero la historia es como saber quién uno es y Chile nunca ha querido saber lo que en realidad es”, reflexionó Maza, agregando que “una vez que sepamos quienes somos, podemos tratar de entender y preguntarnos para dónde queremos ir”.

Finalmente, José Maza resalta que a través de estas charlas buscan estimular el pensamiento. “Lo más importante que tiene Chile es la inteligencia de los 18 millones de chilenos, pero la inteligencia, al igual que el físico, hay que cultivarlo. Si al cabro lo pones desde chico a resolver rompecabezas a resolver cuestiones, lo estimulas, al cabro se le hacen todas las conexiones neuronales, pero si lo dejas mirando el techo blanco y no tiene nada que mirar, a los 18 va a andar con lata y no va a saber qué hacer. Tenemos que sacarle el jugo al cerebro de toda la población”, concluyó.