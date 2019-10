Australis Mar S.A. destina US$12,6 millones para incorporar pontones de alimentación full flexible

En la industria salmonera, una de las tareas más complejas a realizar desde el punto de vista logístico es la de alimentar a los peces. Es por ello que la empresa Australis Mar S.A. decidió invertir US$12,6 millones para incorporar a sus faenas en Punta Arenas pontones dotados de un sistema de alimentación full flexible, tecnología de punta que permite alimentar una jaula desde cualquier silo, lo que genera beneficios que van desde el manejo de la estabilidad del pontón, hasta bajar el número de silos con medicado, así como también la de contar con un sistema amigable con los pellets.

En total son cuatro pontones, los que incluyen un sistema de alimentación, plantas de tratamiento de agua, ensilaje y generadores. Cuentan con una proa en uno de sus lados y tienen una capacidad de carga de alimento de 600 toneladas (ton). El peso de cada uno es de 425 ton.

Oleaje

La ejecución de estas infraestructuras adquiridas a AKVA group Chile -que comercializa por primera vez este producto en nuestro país- tomará un año, por lo que su entrega se proyecta para septiembre de 2020 en Punta Arenas. Por cierto vienen listos -a bordo de un buque- para la revisión de la autoridad marítima nacional y su posterior remolque al sitio de cultivo, en donde se realizará la puesta en marcha.

El gerente comercial de la empresa comercializadora, Christian Stange, destacó el hecho de haber llegado a Magallanes con esta tecnología. “La alimentación flexible es el concepto de alimentación del futuro, donde la logística y planificación de la alimentación se vuelven más sencillas. Nuestro mercado exige disponer de pontones con hotelería para 16 a 20 personas, lo cual no es usual en Noruega, donde los pontones casi no tienen habitabilidad o es mínima. En esta venta en particular, también se nos solicitó que el diseño pudiera soportar condiciones de oleajes importantes, llegando hasta siete metros de altura máxima”, precisó a Pulso Económico junto con precisar: “Luego de haber sido ampliamente probada en Noruega, hoy estamos en condiciones de poder comercializarla en Chile y nuestra expectativa es poder traer otro paquete a comienzos de 2021”.