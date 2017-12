Autor de homicidio en shopería La Rancherita: “Yo no puedo negarme a una cosa que sucedió por mi culpa”

Tal como el pasado 7 de marzo relató lo sucedido al momento de entregarse a Carabineros, Ramón Américo Silva Guerrero, de 70 años, repasó ayer en el inicio del juicio oral los hechos en los que le propinó mortales estocadas a Luis Guerrero Ayancán, alegando que su participación en el delito habría sido para defenderse.

Roberto Martínez Arriaza

rmartinez@laprensaaustral.cl

Un dramático relato entregó ayer, pasadas las 11 horas de la mañana, en el inicio del juicio oral, el imputado Ramón Américo Silva Guerrero, un hombre de 70 años, que actualmente se encuentra encarcelado tras haber sido formalizado por el delito de homicidio calificado, hecho que ocurrió el 7 de marzo de este año al interior de la shopería La Rancherita, local ubicado en la Avenida José Martínez de Aldunate Nº1490-B, en el barrio 18 de Septiembre.

Según la acusación presentada por el Ministerio Público, el asesinato se produjo en circunstancias en que el acusado concurrió al mencionado local nocturno, en el cual ingirió bebidas alcohólicas que supuestamente no habría pagado, lo que habría provocado un altercado con la víctima Luis Guerrero Ayancán, quien le dio un golpe en el rostro haciendo que se retirara del lugar. Tras esto, el victimario se dirigió a su domicilio para hacerse de un cuchillo carnicero, regresando al local para propinarle a su agresor varias puñaladas en la zona del tórax y abdomen en presencia de los clientes que en ese momento se encontraban consumiendo, falleciendo la víctima minutos más tarde a raíz de las graves heridas.

Sin embargo, al momento de prestar declaración, Silva Guerrero aseguró que él sí pagó su consumo, aclarando que la víctima fatal lo agredió en primera instancia sin provocación alguna.

“Yo no puedo negarme a una cosa que sucedió por mi culpa. Ese día pasé a tomarme una cerveza. Entré y me senté en una esquina, solo, al lado de una ventana. Pedí una cerveza, me trajeron una de litro y me cobraron tres mil pesos, y yo pagué con un billete de dos mil pesos y uno de mil pesos (…) Cuando salía sentí un golpe bastante contundente en la espalda y me quebré. Yo me enderecé para mirar qué pasaba y me volvieron a golpear (…) Aparte de la cerveza, la impotencia en mi cuerpo era tan grande que la cabeza me hacía como un remolino”, narró con firmeza.

Asimismo, prosiguió señalando que tras el fuerte golpe sus lentes ópticos cayeron al suelo sin saber dónde quedaron, por lo cual caminó hasta su hogar, tambaleando y con gran dificultad, para luego retornar al local nocturno con el arma cortopunzante.

“Yo me fui para la casa, iba tambaleando, y justamente volví con un cuchillo pero no era para que a esa persona le quite la vida, porque como Dios la dio que Dios se la quite, pero no yo. Volví y había más gente, entonces le pregunté que dónde estaban mis lentes, y se para y agarra la botella de cerveza y se me vino con todo encima. Yo no le iba a dar tiempo porque él me iba a golpear otra vez, y ahí recuerdo que lo corté”, aseveró.

Bajo este contexto, el fiscal Felipe Aguirre invocó las circunstancias de alevosía y premeditación conocida, solicitando ante el Tribunal que se le imponga al acusado la pena de quince años y un día de cárcel efectiva.

“Las principales pruebas son los testigos, peritos del Servicio Médico Legal y del Laboratorio de Criminalística de Carabineros, los que van a declarar en el juicio, además del peritaje del ADN que va a demostrar cómo se vincula la evidencia científica y determina la participación del imputado en el crimen”, precisó el persecutor.