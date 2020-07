Autoridades de la Universidad de Magallanes respondieron a petitorio, pero estudiantes siguen en paro

La extraña situación que vive la Universidad de Magallanes, con clases online pero en paro virtual, sigue sumando semanas sin visos de solución. Como todo se ha manejado de manera remota, las autoridades de la casa de estudios respondieron a un petitorio que hicieron llegar los estudiantes que se encuentran movilizados.

Primero, expresaron que coinciden con el diagnóstico, en el sentido de que la crisis sanitaria del Covid-19 ha agudizado las desigualdades presentes en el país, para posteriormente explicar que llevan más de dos décadas intentando que el Estado, “asuma las particularidades territoriales, demográficas, económicas y científicas del extremo austral chileno, a la hora de calcular los aportes basales que nos entrega, no sólo para asegurar el financiamiento de nuestras operaciones y potenciar nuestro futuro, sino también para disminuir la dependencia con los aranceles que ustedes y sus familias pagan, mensualmente”.

Posteriormente, fueron punto por punto entregando respuestas a los estudiantes movilizados. En cuanto a la sobrecarga académica, indicaron que están en el proceso de implementación de diferentes metodologías de la enseñanza aprendizaje. En tanto, sobre el pedido de liberar el requisito de asistencia para clases y laboratorios, “considerando la situación actual, y de manera excepcional, existe disposición para aceptar dos inasistencias justificadas, sin repetición”.

Respecto de la nota de eximición, indicaron que, de acuerdo al Reglamento General de Alumnos, se determinó por mayoría “aceptar que cualquier asignatura sea aprobada con eximición de rendir examen, con una nota promedio ponderada final igual o mayor a 4,5”.

Otro pedido dice relación con el acceso a los materiales educativos. En esa línea, las autoridades de la Umag indicaron que “en la medida que las condiciones sanitarias lo permitan, se reactivará el funcionamiento de las centrales de apuntes de la Universidad, para satisfacer los requerimientos que el estudiantado comunique a las unidades académicas, en coordinación con la Dirección de Asuntos Estudiantiles.

Finalmente, “Se incorporará una semana de ‘receso académico saludable’ al cabo de cada tres semanas lectivas, mientras se mantenga la modalidad virtual, exceptuando actividades impostergables como prácticas profesionales y clínicas, internados y otros de similar naturaleza. En dicha semana no se podrá programar la entrega de trabajos, en beneficio de la salud mental de los estudiantes”.

En cuanto a los aspectos económicos, puntualmente en los aranceles, reconocieron que las universidades del Estado “no tenemos facultades legales ni normativas para condonar deudas que involucran recursos públicos. Al no mediar una modificación legal sería imposible, anular pagos arancelarios de forma retroactiva. Es más; estamos restringidas en nuestros presupuestos, por lo cual debemos cuidar que toda medida que tomemos, no vaya en contra de nuestra estabilidad económica y financiera, porque eso no sólo impactará en la educación e investigación que desarrollamos, sino también en la situación laboral de trabajadores y trabajadoras que componen nuestra comunidad. Asimismo, en el Consejo de Rectores se acordó no realizar rebajas de aranceles”. Sin embargo, apuntaron que están haciendo esfuerzos para flexibilizar las formas de pago.

Pero no obstante lo antes mencionado, anunciaron que “expondremos este tema de los aranceles: al Cruch, Cuech y Aur, al subsecretario de Educación Superior, al gobierno regional y a parlamentarios de la región. Esto con la finalidad de hacer fuerza conjunta para lograr financiamiento especial, en el marco de la pandemia”.

En cuanto a los aspectos sanitarios de salud física y mental de los estudiantes, ante el pedido de creación de protocolo de catástrofes sanitarias y naturales, respondieron que se revisará y mejorará en términos de procedimientos, lo referido a la integración de aspectos académicos. Respecto del seguro para estudiantes en práctica, por esta misma pandemia, “se hará efectivo sólo cuando el resultado del estudio de trazabilidad determine que su contagio se debió al desempeño de dichas funciones específicas”.

Sin embargo, la respuesta de las autoridades no satisfizo las demandas de los estudiantes, que se mantendrán en paro, aunque con clases online.