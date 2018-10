Autoridades hacen llamado a 45 familias que no han cobrado su bono estatal

Hasta la propiedad de Katherine Alarcón, una de las beneficiarias con el Aporte Familiar Permanente, llegaron ayer el intendente subrogante, Nicolás Cogler Galindo, las seremis del Trabajo Victoria Cortés Schiattino y de Desarrollo Social Liz Casanueva Méndez, para difundir la campaña ¡Cobra tu Aporte a Tiempo!, impulsada por el Instituto de Previsión Social a través de su red ChileAtiende. En su visita a esta vivienda de población Nelda Panicucci, Cortés sostuvo que en la Región de Magallanes este aporte ya había sido entregado a 8.500 familias de menores ingresos.

“El Estado ha desembolsado más de 750 millones de pesos en la entrega de esta ayuda. Se estima que la mayoría de los beneficiarios, ya ha cobrado este bono sin embargo aún hay poco más de 45 familias que no lo han hecho, lo que corresponde a un total de 93 aportes que faltan por cobrar en la región. Hacemos un llamado para que las personas que aún no lo han hecho se acerquen a retirar su beneficio, dado que existe un plazo de 9 meses para cobrarlo y no queremos que ninguna familia magallánica lo pierda”, remarcó la titular del Trabajo y Previsión Social en Magallanes.

Los beneficiarios del Aporte Familiar Permanente pertenecen al aporte ético familiar dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, que corresponden al 80% más vulnerable según el Registro Social de Hogares y por otro lado los beneficiarios del Instituto de Previsión Social con cargas familiares acreditadas a diciembre de 2017.

En tanto, la seremi Liz Casanueva destacó que gran parte de las familias ya tenía este bono depositado en su Cuenta Rut. “Vamos a hacer un barrido con estas 45 familias para que se acerquen y retiren su aporte”, puntualizó.

Mientras que el intendente (s) Cogler puntualizó que Katherine había cobrado $136.000, en marzo. “Ella es una mujer responsable que hizo el trámite y cobró su bono, pero aún hay personas que no lo han hecho, por eso estamos haciendo esta campaña junto a las seremis del Trabajo y Previsión Social, para que más personas puedan acceder a este beneficio que otorga el Estado”, recalcó.

Finalmente, Katherine Alarcón reforzó el llamado para que los beneficiarios hagan el cobro de este bono. “Esto es muy bueno para las personas que están en la situación de uno, que a veces no trabajan. Una platita extra nunca está demás sobre todo cuando se tiene 3 hijos como en mi caso. Siempre en marzo hay que comprar útiles e infinidad de cosas que te piden en los colegios. Yo hago pasteles y me ha ayudado a arreglar mi casa y estos aportes a uno lo benefician un montón”, sentenció.