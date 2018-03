Autorización requerida para compra de algunos productos complica a clientes de módulos de autoservicio en el Lider

No obstante la incomodidad, la supervisora de área, Patricia Aguila asegura que una vez que los clientes se acostumbren, notarán que el proceso es rápido y sencillo. Respecto de la validación, indicó que aplica principalmente en el caso de alcoholes.

Dos semanas han transcurrido desde que Hipermercado Lider -en el mall Urbano Espacio Pionero- implementó 8 máquinas de autoservicio para facilitar el proceso de compra a todos aquellos clientes que adquieran hasta 20 productos.

Esto último, una herramienta que aún está en proceso de socialización y respecto de la cual la supervisora de área Patricia Aguila, asegura hay una positiva evolución. “El sistema ha tenido muy buena aceptación y en general la gente está dispuesta a aprender. Acá lo que tienen que hacer es escanear el código de los productos y luego los van dejando a un costado de la máquina, de manera que cuando termina la transacción el cliente tiene la opción de pagar en efectivo o débito, que son los dos medios de pago”.

En el papel, la operación es simple. No obstante ello y al ser consultada por la principal complicación que podría presentarse para el usuario, señaló que: “en algunos casos el sistema arroja una solicitud de autorización, principalmente en lo que tiene que ver con alcoholes, en cuyo caso nos acercamos para validar con nuestras tarjetas. A algunas personas les cuesta acostumbrarse pero una vez que lo hagan, verán que al ser autoservicio, será todo más rápido. Por ahora estamos en plan de contingencia para justamente enseñar a los clientes cómo funciona el sistema”, explicó, junto con precisar que dos cajeras y una supervisora son las encargadas de orientar a los clientes, hasta que se logre una naturalización de este nuevo sistema, concebido como un método complementario de atención al actual sistema de cajas.

Clientes esperan acostumbrarse

A la salida del sector del área de autoservicio -referencia, está ubicado hacia el sector de Enrique Abello-, Cristina Morales indicó que hasta ahora su experiencia no ha sido la mejor, particularmente por la demora que -asegura- produce la espera por la validación de algunos artículos. “Es primera vez que uso este servicio acá y la verdad no estoy conforme, porque si compras alcohol o alguna prenda por ejemplo, hay que estar esperando la autorización del supervisor tanto para pasarlo como para el pago. Entonces, la compra se hace más lenta y se supone que tiene que ser más rápida. En otras ciudades no se pide esa autorización”.

Por su parte, Paola Ruiz. “Pensaba que era igual que en Sodimac donde no se pide autorización para algunos productos, entonces es complicado porque tienes que estar atento a que la asistente se desocupe para ayudarte. Quizás más adelante haya mejoras, esperemos que así sea”.

Así también y tras completar su primera compra bajo esta modalidad, Cristián Toledo, manifestó que: “Me gustaba más el sistema de caja rápida, porque la fila de espera hasta ahora es prácticamente la misma y no veo que agilice el sistema. Eso sí, esto anda lento porque la gente todavía no conoce el sistema, pero cuando se mecanicen, debería andar todo más rápido”, dijo junto con señalar que no tuvo inconvenientes en el procedimiento de pago. “Al menos con débito, todo bien. No sé cómo será con efectivo”, puntualizó.

Por su parte, Rodrigo Ulloa valoró la modalidad. “Es la primera vez que la uso y la encontré bastante expedita, de todas maneras recomendable, es cosa de acostumbrarse”.