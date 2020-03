Auxiliar de enfermería magallánica, Tamara Olivares, vive la catástrofe sanitaria en Madrid: “Lo más importante es que la gente no salga de sus casas y eso salvará vidas”

En medio de la crisis sanitaria que se ha generado en España por la pandemia del coronavirus, la magallánica Tamara Olivares, quien trabaja como auxiliar de enfermería y auxiliar de geriatría en Madrid, narró su experiencia en la atención de salud, la rapidez y la mortalidad que ha tenido la enfermedad, pero sobre todas las cosas, llamó a prevenir.

Admitió que la mayor cantidad de muertos por el coronavirus en España son los adultos mayores y quienes tienen alguna patología coronaria o crónica.

Subrayó que enfrentan una gripe tan virulenta y que pese a toda la sanidad pública y universal que dispone España, todas las Unidades de Cuidados Intensivos están colapsadas. “Estamos en estado de alarma y confinamiento”, afirma desde España.

La profesional de la salud de 60 años, sostiene que no existe aún vacuna, lo que se suma a la rapidez del contagio, afectando principalmente a las personas mayores con patologías previas. “Mi Chile querido puede y debe estar en prevención ahora mismo”, aconsejó, señalando que en Madrid se doblaron todas las previsiones, luego de 311 muertos en 24 horas y de mil contagiados (al momento de la entrevista).

Añadió que la pandemia no afecta tanto a jóvenes, pues para ellos es sólo como una gripe muy fuerte, pero para las personas mayores de 70 años, con patologías coronarias, sobrepeso o diabetes es mortal. Los adultos mayores tienen sudores, dolores de espalda, dolores de cuerpo, mocos en la garganta, carraspera, tos y fiebre de más de 38 grados y en horas comienzan a hacer neumonías y no se recuperan. “Hay que ponerles respirador y monitoreo. La gente que no tiene patologías logra salir, pero la gran mayoría de 80 y 90 años no lo logra y muere y no se ha podido hacer nada, por eso es que es necesario el confinamiento, porque es una medida preventiva, hasta encontrar algo más eficaz”, puntualizó.

De acuerdo a su visión, los niños y jóvenes son quienes más transmiten el virus, son vectores de contagios, hay algunos que son asintomáticos y aun así contagian la enfermedad. Recuerda que cuando comenzó a morir, se pudo advertir que en horas se generaba una sepsis y una falla multiorgánica “A partir de ahí recién comenzaron a protegerse. Por eso hubo mucho personal sanitario contagiado, en las primeras horas”.

La auxiliar de enfermería magallánica que se radicó en 1985 en el Viejo Continente con su familia, instó a sus coterráneos a mirar lo que pasó en Europa, especialmente en China, donde las personas fueron confinadas en sus casas, y así de esta manera pudieron derrotar el virus en 50 días.

Insistió en la higiene, en especial el lavado de manos. Asegura que no hace falta gel, ni alcoholes, sólo jabón y no salir de sus hogares y evitar los eventos masivos. Y sobre todo beber mucha agua. “Lo más importante es la prevención, que la gente no salga de sus casas y eso salvará vidas”, recomendó en la despedida.