Ayer Kiosko Roca volvió abrir sus puertas

Para funcionar bajo dichas modalidades, se establecieron medidas de prevención, como tomar la temperatura a los clientes y exigir un espacio de un metro entre las personas adentro del local.

Es cerca del mediodía y después de casi dos meses se ve una fila en el famoso Kiosko Roca ubicado en el centro de la ciudad. Aunque el interior del lugar no está igual de lleno como acostumbraba.

Sólo pueden entrar un máximo de cinco personas y se han adoptado nuevas medidas de prevención. Al ingresar, se toma la temperatura de las personas, luego se les rocía alcohol gel en las manos y tienen que esperar en unos espacios delimitados para que todos los clientes estén a un metro del otro.

También el gran cambio es que sólo se podrán adquirir productos para llevar y también se podrán encargar como delivery. La administradora del local, Paula Avello, explicó:

“Hemos tomado todas las medidas que piden las autoridades de salud y también nos adaptamos a la realidad que estamos viviendo y ya no estamos dejando que la gente consuma en el local, sino que sólo compren para llevar. Antes, teníamos el servicio de delivery pero ahora nos contactamos con una empresa para perfeccionarlo y pueden pedir al 937269262 o al 612223436”.

De las 14 personas que trabajan en el local, se dividieron en turnos de no más de seis. A todos se les entregó distintos elementos de protección personal como mascarillas y delantales de hule. Además, tres veces al día realizan un procedimiento de sanitización del lugar que dura aproximadamente diez minutos y se realiza lo mismo cada vez que se cierra. Todo esto se implementó después de recibir una capacitación por parte del Instituto de Seguridad del Trabajo.

A pesar de que su situación no es tan delicada, Paula advierte que esto se puede complicar para todos si la gente no pone de su parte. “Las medidas que se han hecho es el cierre de restoranes y pubs, pero a pesar de esto la gente no toma mucha conciencia de que, si la pandemia sigue, no sólo va a descuidar su salud y contagiarse, sino que también muchas empresas van a tener que cerrar porque no van a poder sostenerse. Nosotros por suerte tenemos un producto estrella que ahora podemos llevar a domicilio, pero no todos tienen esa posibilidad. Hay que hacer un llamado a la concientización de las personas para que tomen las medidas de prevención y que no salgan de sus casas, porque van a ser muchos los que se van a ver afectados por eso”, advirtió ella.