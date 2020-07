Ayuda social: evaluarán acciones legales por casos fraudulentos

En tiempos de pandemia aparece lo mejor y lo peor de las personas. La reflexión corresponde al concejal Arturo Díaz, quien pidió al alcalde Claudio Radonich tomar algún tipo de acción legal contra quienes intentan defraudar al municipio solicitando ayuda de manera irregular.

De acuerdo a las cifras dadas a conocer hace algunos días, son alrededor de 150 los casos detectados de personas que intentan obtener algún tipo de beneficio adulterando documentación. Buena parte tiene que ver con la solicitud para pago de arriendos.

“Sé que no es una solicitud popular, pero hay que ver la posibilidad de una acción legal por la mala utilización de instrumento público. Aquí los recursos son limitados y si no lo fueran daría lo mismo que postulara quien lo quisiera, pero hay que entender que cuando se saca una canasta y se entrega a quien no la necesita hay una persona que queda sin nada”. El edil agregó que lo mismo pasa con el pago de arriendos, donde se han detectado vínculos que no son tales entre arrendatario y arrendador, y también de “personas inescrupulosas que han recibido los aportes del municipio y no le han informado a sus arrendatarios”.

Ver la posibilidad de una acción de tipo legal -sostuvo Díaz- podría marcar un precedente y terminar con este tipo de prácticas.

Casos uno a uno

Sobre el mismo tema, el concejal Mauricio Bahamondes planteó la posibilidad de incorporar entre los requisitos de postulación una declaración jurada que dé fe de la legalidad de los antecedentes para descartar cualquier intención de fraude.

Al respecto, la asesora jurídica del municipio, Claudia Casas, dijo que para llegar a la justicia habría que analizar caso a caso, revisando los antecedentes e instrumentos que se utilizaron con la intención de defraudar. “A priori es difícil generalizar, porque los delitos se deben ver de a uno, las circunstancias, si se llegaron a cumplir, si se cometió o no”. En cuanto a la posibilidad de solicitar una declaración jurada, la profesional sostuvo que es difícil pedir más requisitos a las personas, “pero habría que evaluar si corresponde o hay mérito para incluir esta exigencia dentro de los antecedentes”.

Por su parte, el alcalde Claudio Radonich pidió al departamento jurídico del municipio evaluar los casos que ya se han detectado y “hacer el ejercicio” para ver si constituyen algún tipo de delito.