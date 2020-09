Matronas y químicos farmacéuticos

Frente a la alerta que significó el retiro del mercado del anticonceptivo oral Anulette y la suspensión de su registro sanitario por parte de la autoridad, el Colegio de Matronas y de Químicos Farmacéuticos advierten a las usuarias de este método de no iniciar una terapia de reemplazo sin consultar a un médico.

En una declaración conjunta, ambos gremios advierten no reemplazar o reforzar el método anticonceptivo oral sólo por uno de barrera (condón masculino o femenino), porque esto no es suficiente para evitar un embarazo no deseado. Por lo anterior, deben solicitar orientación con su matrona o matrón, sobre todo si ya inició la ingesta del fármaco. Bajo ninguna circunstancia las usuarias deben iniciar una nueva terapia anticonceptiva de reemplazo, sin antes recibir la indicación del profesional de la salud competente.

La matrona del Servicio de Salud Magallanes, Lorena Riquelme, destacó que conocida alerta no han realizado la distribución en los establecimientos de la red asistencial de la región, de ninguno de los lotes informados. “Como medida de seguridad se ha indicado la cuarentena del resto de los lotes de producto, que se encuentran en evaluación por parte del Instituto de Salud Pública”, enfatizó.

“En medio de esta pandemia, con las restricciones de desplazamiento y el natural temor de la población, el daño que se puede causar es enorme. Por lo mismo, es necesario que el Laboratorio responda por esta falla en sus procesos de manufactura y no deslinde responsabilidades en el resto de la cadena de distribución. Han sido los equipos de salud, principalmente matronas y matrones, quienes han tomado la iniciativa de informar y ofrecer a las usuarias alternativas más inmediatas”, señala la declaración.