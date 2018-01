Banco de Chile mantiene negativa de reembolsar fondos a cliente que sufrió robo de cheques

“El mismo día que se publicó mi caso en el diario -La Prensa Austral- , me fue enviada por mail la respuesta del banco, en la que por lo que se dice, se aferran a su criterio y no reconocen el informe de la PDI”.

Así lo señaló Nelson Lepe Agüero, empresario y cliente cuentacorrentista del Banco de Chile desde hace 30 años, que hace días reveló con pesar, que la entidad se niega a devolver la totalidad del dinero que delincuentes sustrajeron de su cuenta bancaria en marzo del año pasado. Ello, a través del cobro de 7 cheques de su propiedad -uno en Temuco y el resto en Puerto Montt- por un total de $24.134.300, lo que por cierto habría ocurrido mediante la falsificación de firmas.

De esto último dio respaldo un documento elaborado por el Laboratorio de Criminalística regional de la PDI y que fue presentado hace más de una semana al ente bancario, donde la conclusión policial señaló: ‘Las firmas de giro trazada en los cheques del Banco Chile -los enumeraron- son falsas, resultado de la imitación de firmas legítimas del titular cuentacorrentista Nelson Lepe Agüero”.

Carta del banco

Con antecedentes en mano, el afectado advirtió que la contraparte no reconoce los elementos probatorios. Para ello, citó la respuesta del Banco de Chile, que firmada por el jefe de Sección Línea de Servicios a Clientes, Pedro Vargas Alvarado, señaló:

“Nos referimos a su presentación fechada el 20 de diciembre pasado (2017), dirigida a nuestra institución, relacionada con el pago de cheques girados contra la cuenta corriente que se mantiene vigente en el banco. Al respecto, sólo nos queda reiterar las comunicaciones que le fueron entregadas a través de nuestra entidad como de parte de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, señalando que de acuerdo al análisis de los antecedentes disponibles, los documentos materia de su presentación no tenían orden de no pago, la numeración de los cheques correspondía a un talonario correctamente emitido, éstos no presentaban raspaduras o enmendaduras y la firma estampada en ellos no es visiblemente disconforme a la registrada en el Banco para estos efectos, razones por las que el pago de los referidos cheques se realizó en cumplimiento con lo dispuesto en la normativa vigente aplicable a la materia. Por lo anteriormente expuesto, comunicamos a usted que no es posible acceder a la solicitud de devolución de fondos, conforme nos requiere”.

Cliente desconcertado

Al respecto, Lepe señaló que la respuesta del banco raya en lo insólito, dado que se le hizo entrega de un documento policial que da crédito a su denuncia, en términos de una falsificación evidente a los documentos que le fueron sustraídos desde su camioneta en el supermercado Unimarc de Avenida España esquina Enrique Abello, a inicios de 2017. “Es increíble que el Banco de Chile siga negándose a pagar ante pruebas tan fehacientes. Esto me ha provocado un daño económico muy grande, el que arrastro por todo un año. Lo que más lamento es que esto le pueda suceder a más personas aquí en la región y terminen en un peregrinaje de un año por tribunales y peritajes para que el banco unilateralmente, se niegue a reconocer que cometió un error. Es algo que al parecer me obligará a seguir por la vía legal”, remarcó cansado de las negativas y aún cuando días atrás descartaba iniciar acciones judiciales.

Hasta ahora, el empresario sólo cuenta con el reembolso de 300 UF -unos $7.932.376- que efectuó la aseguradora de la entidad y a los cuales Lepe exige se sumen de parte del banco los restantes $16.201.924 que dio a conocer como pérdida.