Barcos encallados y a la deriva, una tónica que preocupa

– Son demasiadas las embarcaciones que se encuentran abandonadas a merced del tiempo y del clima a lo largo de la costanera de la Ruta 9 sur, una característica que, al parecer, se vuelve “natural” con el paisaje de la zona.

El metal es uno de los elementos que más tiempo tarda en desintegrarse, ya que lo hace mediante un proceso de oxidación natural. Si hablamos de un metal que es parte de una lata de bebida, éste se puede tardar alrededor de 30 años en desaparecer. En el caso de una varilla de construcción de hierro, se estima que ésta pueda dejar de existir en un periodo de 200 a 500 años. Dicho esto: ¿Cuánto tiempo se demora en desaparecer una embarcación de más de mil toneladas de puro hierro?

En la Ruta 9 sur, en el sector de Leñadura, específicamente pasando el puente Río de Los Ciervos se asoman tres embarcaciones a lo largo de la costa. ¿Cuánto tiempo llevan en ese lugar esas estructuras, que en la actualidad presentan un evidente estado de abandono? El tema preocupa debido a la gran cantidad de años en que estos barcos tardan en desaparecer.

Al respecto, el profesor y biólogo marino de la Universidad de Magallanes, Iván Cañete, indicó que “con el tiempo, estas estructuras se transformarían en chatarra y los restos que queden, o bien se dispersan en la zona generando de esta forma toda una problemática que tendría que ser atendida en el futuro, o bien son usados para otro fin”.

Sobre las responsabilidades que existen en torno a esto, dijo: “Tengo entendido que la Armada es la que debe hacerse cargo”.

Sin embargo para la bióloga marina de la misma casa de estudios superiores, Tania Figueroa, estas estructuras que están en el abandono permiten el crecimiento de fauna marina exclusiva. “Esto, claramente no se daría si no existieran estas embarcaciones. Sin embargo, eso no quiere decir que esté bien dejar estos objetos encallados ahí ya que no pertenecen al ecosistema natural y, en el fondo, lo que están haciendo es contaminar”, subrayó.

Desde la seremi de Medio Ambiente indicaron que a ellos no les compete supervisar o hacerse cargo de las operaciones del retiro de estas embarcaciones, pero sí manifestaron su preocupación frente al tema e indicaron que hay que hacer algo al respecto.

En tanto, el alcalde de la ciudad de Punta Arenas, Claudio Radonich, informó que la responsabilidad de retirar estas oxidadas embarcaciones es exclusivamente de la Armada de Chile y no de la municipalidad.

Retrasos

Consultado sobre esto, el Capitán de Puerto de la Armada de Chile, Carlos Cerda, indicó: “Afortunadamente, hace un par de meses atrás, se puso en contacto con nosotros una persona de Santiago que está interesada en adquirir estos restos para retirarlos de la zona”.

Reconoció además una tardanza en que este proyecto se ponga en marcha. “Sí, existe una demora, pero esto último se debe a las condiciones climáticas que existen en la región y que impiden un trabajo seguro al personal de la Armada. Queremos que venga un tiempo más de calma, como es el verano, para poder empezar a dedicarnos a esto. Pero, sí, efectivamente existe un plan de retiro, sólo que todavía no se pone en marcha”, sostuvo.

Carlos Cerda informó además que, una vez que una embarcación encalla, el propietario es el máximo responsable de ella y que si en algún momento la estructura naval presenta dificultades, como son las fugas de material contaminante, se les cursa una multa y se les ayuda a contener la situación.

Las preguntas finales son: ¿Cuánto tiempo más estarán estas embarcaciones en el lugar?, ¿Tendrá que aparecer otro barco a la deriva para que recién nos empecemos a dar cuenta de esta situación? Sólo queda esperar y ver cómo se comportan las autoridades navales y la sociedad al respecto.